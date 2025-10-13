- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
525
Kârla kapanan işlemler:
493 (93.90%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (6.10%)
En iyi işlem:
114.48 USD
En kötü işlem:
-56.12 USD
Brüt kâr:
1 226.03 USD (40 599 pips)
Brüt zarar:
-461.54 USD (14 234 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
86 (91.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
164.92 USD (17)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
6.66
Alış işlemleri:
281 (53.52%)
Satış işlemleri:
244 (46.48%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-14.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-114.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.56 USD (3)
Aylık büyüme:
37.08%
Yıllık tahmin:
449.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
114.73 USD (15.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.56% (114.73 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|59
|USDCAD
|55
|USDCHF
|44
|EURUSD
|44
|GBPCAD
|38
|EURGBP
|31
|GBPAUD
|25
|AUDCHF
|25
|AUDJPY
|22
|EURAUD
|21
|CADCHF
|19
|AUDNZD
|17
|EURCHF
|15
|CADJPY
|15
|GBPUSD
|13
|CHFJPY
|11
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|9
|AUDUSD
|8
|GBPCHF
|8
|AUDCAD
|8
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|7
|EURNZD
|5
|NZDCHF
|4
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|78
|USDCAD
|56
|USDCHF
|50
|EURUSD
|95
|GBPCAD
|26
|EURGBP
|16
|GBPAUD
|40
|AUDCHF
|21
|AUDJPY
|37
|EURAUD
|25
|CADCHF
|11
|AUDNZD
|17
|EURCHF
|14
|CADJPY
|151
|GBPUSD
|14
|CHFJPY
|23
|USDJPY
|15
|GBPJPY
|7
|AUDUSD
|10
|GBPCHF
|3
|AUDCAD
|13
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|27
|EURNZD
|4
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|0
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|4.1K
|USDCAD
|2.2K
|USDCHF
|2.7K
|EURUSD
|3.3K
|GBPCAD
|1.5K
|EURGBP
|533
|GBPAUD
|316
|AUDCHF
|845
|AUDJPY
|1.3K
|EURAUD
|1.5K
|CADCHF
|620
|AUDNZD
|761
|EURCHF
|578
|CADJPY
|1.8K
|GBPUSD
|634
|CHFJPY
|36
|USDJPY
|843
|GBPJPY
|-40
|AUDUSD
|546
|GBPCHF
|230
|AUDCAD
|730
|NZDJPY
|-394
|EURJPY
|1.3K
|EURNZD
|219
|NZDCHF
|113
|NZDUSD
|98
|NZDCAD
|21
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +114.48 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +91.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
