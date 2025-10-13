SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / My Authors Programs
Konstantin Kulikov

My Authors Programs

Konstantin Kulikov
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 382%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
525
Kârla kapanan işlemler:
493 (93.90%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (6.10%)
En iyi işlem:
114.48 USD
En kötü işlem:
-56.12 USD
Brüt kâr:
1 226.03 USD (40 599 pips)
Brüt zarar:
-461.54 USD (14 234 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
86 (91.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
164.92 USD (17)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
6.66
Alış işlemleri:
281 (53.52%)
Satış işlemleri:
244 (46.48%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-14.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-114.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.56 USD (3)
Aylık büyüme:
37.08%
Yıllık tahmin:
449.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
114.73 USD (15.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.56% (114.73 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 59
USDCAD 55
USDCHF 44
EURUSD 44
GBPCAD 38
EURGBP 31
GBPAUD 25
AUDCHF 25
AUDJPY 22
EURAUD 21
CADCHF 19
AUDNZD 17
EURCHF 15
CADJPY 15
GBPUSD 13
CHFJPY 11
USDJPY 10
GBPJPY 9
AUDUSD 8
GBPCHF 8
AUDCAD 8
NZDJPY 8
EURJPY 7
EURNZD 5
NZDCHF 4
NZDUSD 3
NZDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 78
USDCAD 56
USDCHF 50
EURUSD 95
GBPCAD 26
EURGBP 16
GBPAUD 40
AUDCHF 21
AUDJPY 37
EURAUD 25
CADCHF 11
AUDNZD 17
EURCHF 14
CADJPY 151
GBPUSD 14
CHFJPY 23
USDJPY 15
GBPJPY 7
AUDUSD 10
GBPCHF 3
AUDCAD 13
NZDJPY 5
EURJPY 27
EURNZD 4
NZDCHF 2
NZDUSD 2
NZDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 4.1K
USDCAD 2.2K
USDCHF 2.7K
EURUSD 3.3K
GBPCAD 1.5K
EURGBP 533
GBPAUD 316
AUDCHF 845
AUDJPY 1.3K
EURAUD 1.5K
CADCHF 620
AUDNZD 761
EURCHF 578
CADJPY 1.8K
GBPUSD 634
CHFJPY 36
USDJPY 843
GBPJPY -40
AUDUSD 546
GBPCHF 230
AUDCAD 730
NZDJPY -394
EURJPY 1.3K
EURNZD 219
NZDCHF 113
NZDUSD 98
NZDCAD 21
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +114.48 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +91.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
