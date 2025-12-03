- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
846
Kârla kapanan işlemler:
768 (90.78%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (9.22%)
En iyi işlem:
600.00 USD
En kötü işlem:
-205.30 USD
Brüt kâr:
39 717.55 USD (465 157 pips)
Brüt zarar:
-2 184.15 USD (26 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (2 918.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 573.81 USD (64)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.45%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
182.82
Alış işlemleri:
448 (52.96%)
Satış işlemleri:
398 (47.04%)
Kâr faktörü:
18.18
Beklenen getiri:
44.37 USD
Ortalama kâr:
51.72 USD
Ortalama zarar:
-28.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-205.30 USD (1)
Aylık büyüme:
20.74%
Yıllık tahmin:
251.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
205.30 USD (0.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.64% (200.30 USD)
Varlığa göre:
0.06% (22.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|GBPAUD
|41
|GBPJPY
|36
|USDJPY
|35
|EURNZD
|35
|EURAUD
|35
|CHFJPY
|34
|GBPNZD
|34
|GBPCAD
|33
|GBPUSD
|31
|USDCAD
|30
|USDCHF
|26
|AUDJPY
|26
|EURUSD
|25
|AUDUSD
|25
|EURJPY
|25
|GBPCHF
|24
|EURGBP
|23
|NZDJPY
|23
|NZDUSD
|22
|CADJPY
|21
|NZDCHF
|21
|EURCAD
|21
|NZDCAD
|20
|AUDCHF
|19
|AUDCAD
|19
|CADCHF
|16
|EURCHF
|15
|AUDNZD
|14
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15K
|GBPAUD
|1.2K
|GBPJPY
|960
|USDJPY
|1.2K
|EURNZD
|1.3K
|EURAUD
|1.1K
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.3K
|GBPCAD
|911
|GBPUSD
|1.3K
|USDCAD
|673
|USDCHF
|1.1K
|AUDJPY
|674
|EURUSD
|1.2K
|AUDUSD
|751
|EURJPY
|911
|GBPCHF
|637
|EURGBP
|729
|NZDJPY
|579
|NZDUSD
|448
|CADJPY
|674
|NZDCHF
|522
|EURCAD
|799
|NZDCAD
|327
|AUDCHF
|558
|AUDCAD
|484
|CADCHF
|300
|EURCHF
|413
|AUDNZD
|243
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|149K
|GBPAUD
|19K
|GBPJPY
|14K
|USDJPY
|18K
|EURNZD
|21K
|EURAUD
|17K
|CHFJPY
|18K
|GBPNZD
|23K
|GBPCAD
|12K
|GBPUSD
|13K
|USDCAD
|9.2K
|USDCHF
|8.6K
|AUDJPY
|10K
|EURUSD
|11K
|AUDUSD
|7.5K
|EURJPY
|13K
|GBPCHF
|5.1K
|EURGBP
|5.4K
|NZDJPY
|8.6K
|NZDUSD
|4.2K
|CADJPY
|9.9K
|NZDCHF
|4.2K
|EURCAD
|10K
|NZDCAD
|4.5K
|AUDCHF
|4.5K
|AUDCAD
|6.7K
|CADCHF
|2.4K
|EURCHF
|3.3K
|AUDNZD
|3.9K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +600.00 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 918.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 29
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
LCG-Live2
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 37
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.08 × 61
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 64
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
