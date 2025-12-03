SinyallerBölümler
Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 366%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
846
Kârla kapanan işlemler:
768 (90.78%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (9.22%)
En iyi işlem:
600.00 USD
En kötü işlem:
-205.30 USD
Brüt kâr:
39 717.55 USD (465 157 pips)
Brüt zarar:
-2 184.15 USD (26 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (2 918.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 573.81 USD (64)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.45%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
182.82
Alış işlemleri:
448 (52.96%)
Satış işlemleri:
398 (47.04%)
Kâr faktörü:
18.18
Beklenen getiri:
44.37 USD
Ortalama kâr:
51.72 USD
Ortalama zarar:
-28.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-205.30 USD (1)
Aylık büyüme:
20.74%
Yıllık tahmin:
251.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
205.30 USD (0.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.64% (200.30 USD)
Varlığa göre:
0.06% (22.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 117
GBPAUD 41
GBPJPY 36
USDJPY 35
EURNZD 35
EURAUD 35
CHFJPY 34
GBPNZD 34
GBPCAD 33
GBPUSD 31
USDCAD 30
USDCHF 26
AUDJPY 26
EURUSD 25
AUDUSD 25
EURJPY 25
GBPCHF 24
EURGBP 23
NZDJPY 23
NZDUSD 22
CADJPY 21
NZDCHF 21
EURCAD 21
NZDCAD 20
AUDCHF 19
AUDCAD 19
CADCHF 16
EURCHF 15
AUDNZD 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
GBPAUD 1.2K
GBPJPY 960
USDJPY 1.2K
EURNZD 1.3K
EURAUD 1.1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPCAD 911
GBPUSD 1.3K
USDCAD 673
USDCHF 1.1K
AUDJPY 674
EURUSD 1.2K
AUDUSD 751
EURJPY 911
GBPCHF 637
EURGBP 729
NZDJPY 579
NZDUSD 448
CADJPY 674
NZDCHF 522
EURCAD 799
NZDCAD 327
AUDCHF 558
AUDCAD 484
CADCHF 300
EURCHF 413
AUDNZD 243
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 149K
GBPAUD 19K
GBPJPY 14K
USDJPY 18K
EURNZD 21K
EURAUD 17K
CHFJPY 18K
GBPNZD 23K
GBPCAD 12K
GBPUSD 13K
USDCAD 9.2K
USDCHF 8.6K
AUDJPY 10K
EURUSD 11K
AUDUSD 7.5K
EURJPY 13K
GBPCHF 5.1K
EURGBP 5.4K
NZDJPY 8.6K
NZDUSD 4.2K
CADJPY 9.9K
NZDCHF 4.2K
EURCAD 10K
NZDCAD 4.5K
AUDCHF 4.5K
AUDCAD 6.7K
CADCHF 2.4K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +600.00 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 918.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AUSForex-Live
0.00 × 29
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.00 × 1
LCG-Live2
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
Exness-Real9
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
13 daha fazla...
İnceleme yok
