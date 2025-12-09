SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFSID FX EURUSD
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURUSD

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 208%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 280
Kârla kapanan işlemler:
1 000 (78.12%)
Zararla kapanan işlemler:
280 (21.88%)
En iyi işlem:
148.26 USD
En kötü işlem:
-37.44 USD
Brüt kâr:
3 288.05 USD (169 895 pips)
Brüt zarar:
-1 212.26 USD (78 908 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
205 (949.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
949.30 USD (205)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.15%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
10.73
Alış işlemleri:
799 (62.42%)
Satış işlemleri:
481 (37.58%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
3.29 USD
Ortalama zarar:
-4.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-129.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.44 USD (7)
Aylık büyüme:
25.03%
Yıllık tahmin:
303.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
193.44 USD (8.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.82% (190.62 USD)
Varlığa göre:
0.04% (1.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1280
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 91K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.26 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 205
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +949.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AFSID FX EURUSD
Ayda 49 USD
208%
0
0
USD
3.1K
USD
34
100%
1 280
78%
100%
2.71
1.62
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.