SignaleKategorien
Filter
Signal erstellen

Handelssignale für MetaTrader 4 mit automatischer Ausführung auf Ihrem Konto

Signals ist ein Dienst für den Kopier-Handel, der es Ihnen ermöglicht, automatisch den Handel der Anbieter auf Ihrem Handelskonto zu kopieren. Nutzen Sie Signals, um die Effizienz Ihres Forex-Handels zu steigern.

Geben Sie den Server des Brokers an

Wir wählen Signale mit den günstigsten Bedingungen des Kopierens auf Ihr Konto für Sie aus:

Max. Profit Zuverlässigkeit Profitable Trades im Monat Intraday Unter 50 Dollar Mit Bewertungen Hebel 1:100 Handel mit Robotern
Zuverlässigkeit Alle ansehen
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4 (8)
MCA100 1 088% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 10 Für 30 USD pro Monat kopieren
Anton Dorofeev Anton Dorofeev
1 (1)
Annic 2 397% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  92% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 135% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Ken Rmah Ken Rmah
5 (1)
Kenni Trades Gold Breakout 776% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Wei Chen Wei Chen
2.17 (4)
TP TRADER 1 086% Wachstum seit 2019 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 200 USD pro Monat kopieren
Zuo Wei Jia Zuo Wei Jia
Shunshi 575% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Chinawut Wanthong Chinawut Wanthong
Quant Happy Gold 479% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  98% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Aphiwat Chariyathaskorn Aphiwat Chariyathaskorn
1 (1)
SlingShort AI 569% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  98% Algo-Trading 1 Für 50 USD pro Monat kopieren
Kevin Rana Sidharta Kevin Rana Sidharta
Kivenara 815m52ff 425% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Michaela Kreindl Michaela Kreindl
3.4 (15)
Night Club 387% Wachstum seit 2020 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Adul Tanthuvanit Adul Tanthuvanit
GoldBot1 458% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Alexander Kalinkin Alexander Kalinkin
3.43 (14)
NightVisionEA ICM 369% Wachstum seit 2020 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 35 USD pro Monat kopieren
Populär unter Abonnenten Alle ansehen
Hossein Davarynejad Hossein Davarynejad
4.07 (5)
Theranto v3 Live 2 3 255% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 76 Für 30 USD pro Monat kopieren
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
3.67 (7)
Gold pro 4 337% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 33 Für 30 USD pro Monat kopieren
Sugianto Sugianto
3.48 (28)
SEA South East EA 89% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 14 Für 30 USD pro Monat kopieren
PAVEL UDOVICHENKO PAVEL UDOVICHENKO
5 (1)
MultiWay ICM 538% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 12 Für 30 USD pro Monat kopieren
King Yiu Fung King Yiu Fung
FF34 King EatFast28 Copy Real 2 210% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 11 Für 30 USD pro Monat kopieren
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4 (8)
MCA100 1 088% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 10 Für 30 USD pro Monat kopieren
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 968% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 9 Für 50 USD pro Monat kopieren
Konstantin Kulikov Konstantin Kulikov
4.33 (1)
My Authors Programs 501% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Senja Karesa Putri Senja Karesa Putri
1 (1)
PP One Shoots 395% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Igor Loza Igor Loza
5 (3)
Sputnik Hyperion 1 19% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Dany Wardiyanto Dany Wardiyanto
Turtle One 276% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 7 Für 30 USD pro Monat kopieren
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
3.81 (7)
KingFX AU 363% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 7 Für 40 USD pro Monat kopieren
Höchste Punktzahl Alle ansehen
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
3.67 (7)
Gold pro 4 337% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 33 Für 30 USD pro Monat kopieren
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4 (8)
MCA100 1 088% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 10 Für 30 USD pro Monat kopieren
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 968% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 9 Für 50 USD pro Monat kopieren
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
3.25 (17)
Scalp IC Markets ECN 6 180% Wachstum seit 2019 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 2 Für 39 USD pro Monat kopieren
PAVEL UDOVICHENKO PAVEL UDOVICHENKO
5 (1)
MultiWay ICM 538% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 12 Für 30 USD pro Monat kopieren
Dinh Van Hung Dinh Van Hung
ATong 5 106% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Nino Guevara Ruwano Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Niguru GBP 16 663% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 888 USD pro Monat kopieren
Konstantin Kulikov Konstantin Kulikov
4.33 (1)
My Authors Programs 501% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Hossein Davarynejad Hossein Davarynejad
4.07 (5)
Theranto v3 Live 2 3 255% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 76 Für 30 USD pro Monat kopieren
Anton Dorofeev Anton Dorofeev
1 (1)
Annic 2 397% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  92% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Joel Juanpere Joel Juanpere
SFE Portfolio1 1 689% Wachstum seit 2015 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 1 Für 100 USD pro Monat kopieren
Raphael Minato Raphael Minato
2.44 (16)
R Factor Mean Reversal 1 528% Wachstum seit 2020 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Neue Alle ansehen
Ming Ying Lee Ming Ying Lee
Friday Pro 588% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 100 USD pro Monat kopieren
NES Technology Ahmad Zakwan Bin Ariffin
Axis Alpha Capital 601% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Elias Rafael Rodelo Montes Elias Rafael Rodelo Montes
RBF 336% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Asfandiyor Ibragimov Asfandiyor Ibragimov
Long Invest 230% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  98% Algo-Trading 0 Für 35 USD pro Monat kopieren
Senja Karesa Putri Senja Karesa Putri
1 (1)
PP One Shoots 395% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Quan Hui Guo Quan Hui Guo
HedGinG ACNC F 208% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Revano Azka Akhmad Revano Azka Akhmad
AFSID FX EURUSD 218% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 59 USD pro Monat kopieren
Nestor Alejandro Chiariello Nestor Alejandro Chiariello
Adam Smith and Seth AI Gold MT5 196% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Gui Jiang Zhao Gui Jiang Zhao
Win6000117 147% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Yu Lung Wong Yu Lung Wong
ICM Mart BreakOut 831% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Junhui Wang Junhui Wang
AUDCAD12 244% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 400 USD pro Monat kopieren
Yevgeniy Rechkin Yevgeniy Rechkin
TEXHOMAPKET 116% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  70% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Forex Alle ansehen
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4 (8)
MCA100 1 088% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 10 Für 30 USD pro Monat kopieren
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 968% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 9 Für 50 USD pro Monat kopieren
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
3.25 (17)
Scalp IC Markets ECN 6 180% Wachstum seit 2019 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 2 Für 39 USD pro Monat kopieren
PAVEL UDOVICHENKO PAVEL UDOVICHENKO
5 (1)
MultiWay ICM 538% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 12 Für 30 USD pro Monat kopieren
Dinh Van Hung Dinh Van Hung
ATong 5 106% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Nino Guevara Ruwano Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Niguru GBP 16 663% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 888 USD pro Monat kopieren
Konstantin Kulikov Konstantin Kulikov
4.33 (1)
My Authors Programs 501% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Hossein Davarynejad Hossein Davarynejad
4.07 (5)
Theranto v3 Live 2 3 255% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 76 Für 30 USD pro Monat kopieren
Anton Dorofeev Anton Dorofeev
1 (1)
Annic 2 397% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  92% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Joel Juanpere Joel Juanpere
SFE Portfolio1 1 689% Wachstum seit 2015 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 1 Für 100 USD pro Monat kopieren
Raphael Minato Raphael Minato
2.44 (16)
R Factor Mean Reversal 1 528% Wachstum seit 2020 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Kristina Dehtiarova Kristina Dehtiarova
Sputnik2019 1 662% Wachstum seit 2019 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Gold Alle ansehen
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
3.67 (7)
Gold pro 4 337% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 33 Für 30 USD pro Monat kopieren
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4 (8)
MCA100 1 088% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 10 Für 30 USD pro Monat kopieren
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
3.25 (17)
Scalp IC Markets ECN 6 180% Wachstum seit 2019 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 2 Für 39 USD pro Monat kopieren
Dinh Van Hung Dinh Van Hung
ATong 5 106% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Nino Guevara Ruwano Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Niguru GBP 16 663% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 888 USD pro Monat kopieren
Konstantin Kulikov Konstantin Kulikov
4.33 (1)
My Authors Programs 501% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Anton Dorofeev Anton Dorofeev
1 (1)
Annic 2 397% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  92% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Joel Juanpere Joel Juanpere
SFE Portfolio1 1 689% Wachstum seit 2015 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 1 Für 100 USD pro Monat kopieren
Raphael Minato Raphael Minato
2.44 (16)
R Factor Mean Reversal 1 528% Wachstum seit 2020 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Kristina Dehtiarova Kristina Dehtiarova
Sputnik2019 1 662% Wachstum seit 2019 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Jaroslav Rajcher Jaroslav Rajcher
EA Happy Gold Decode 11 663% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 0 Für 999 USD pro Monat kopieren
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 135% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Krypto Alle ansehen
Konstantin Kulikov Konstantin Kulikov
4.33 (1)
My Authors Programs 501% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Anton Dorofeev Anton Dorofeev
1 (1)
Annic 2 397% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  92% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Joel Juanpere Joel Juanpere
SFE Portfolio1 1 689% Wachstum seit 2015 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 1 Für 100 USD pro Monat kopieren
Raphael Minato Raphael Minato
2.44 (16)
R Factor Mean Reversal 1 528% Wachstum seit 2020 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 135% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
PHAM KIM QUY RuaCoder PHAM KIM QUY RuaCoder
Rua Tien Sinh 635% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 32 USD pro Monat kopieren
Wei Chen Wei Chen
2.17 (4)
TP TRADER 1 086% Wachstum seit 2019 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 200 USD pro Monat kopieren
Olga Batueva Olga Batueva
5 (1)
SIGNAL NUMBER 1 486% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 3 Für 40 USD pro Monat kopieren
Junqi Liu Junqi Liu
Dance BTC 529% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 3 Für 30 USD pro Monat kopieren
Hang Lou Hang Lou
FxEZWin 520% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  92% Algo-Trading 0 Für 33 USD pro Monat kopieren
Yury Salikaev Yury Salikaev
Inquisitor pro 444% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Hui Bin Su Hui Bin Su
Irenyun 542% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Signale mit der Kontowährung USD Alle ansehen
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
3.67 (7)
Gold pro 4 337% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 33 Für 30 USD pro Monat kopieren
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4 (8)
MCA100 1 088% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 10 Für 30 USD pro Monat kopieren
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 968% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 9 Für 50 USD pro Monat kopieren
PAVEL UDOVICHENKO PAVEL UDOVICHENKO
5 (1)
MultiWay ICM 538% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 12 Für 30 USD pro Monat kopieren
Dinh Van Hung Dinh Van Hung
ATong 5 106% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Nino Guevara Ruwano Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Niguru GBP 16 663% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 888 USD pro Monat kopieren
Konstantin Kulikov Konstantin Kulikov
4.33 (1)
My Authors Programs 501% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Hossein Davarynejad Hossein Davarynejad
4.07 (5)
Theranto v3 Live 2 3 255% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 76 Für 30 USD pro Monat kopieren
Anton Dorofeev Anton Dorofeev
1 (1)
Annic 2 397% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  92% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Kristina Dehtiarova Kristina Dehtiarova
Sputnik2019 1 662% Wachstum seit 2019 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Jaroslav Rajcher Jaroslav Rajcher
EA Happy Gold Decode 11 663% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 0 Für 999 USD pro Monat kopieren
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 135% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Alle Signale ansehen >>
Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.

Video Tutorials über Signale auf YouTube ansehen

Wählen Sie ein Handelssystem aus und abonnieren Sie es mit wenigen Klicks. Zu überwachten Konten gibt es eine detaillierte Statistik und Handelshistorie. Schauen Sie ein Lehrvideo darüber, wie man ein Signal abonniert.

Verkaufen Sie Handelssignale Ihres Systems und bleiben Sie der einzige Entwickler für Tausende Abonnenten der Welt. Mit uns kann Ihre gewinnbringende Strategie Erträge auch bei einem geringen Startkapital bringen.

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader {0} benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.