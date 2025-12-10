- Büyüme
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
85 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (26.09%)
En iyi işlem:
260.40 USD
En kötü işlem:
-221.20 USD
Brüt kâr:
3 327.89 USD (35 100 pips)
Brüt zarar:
-1 314.02 USD (109 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (80.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
974.20 USD (8)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
4.88
Alış işlemleri:
68 (59.13%)
Satış işlemleri:
47 (40.87%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
17.51 USD
Ortalama kâr:
39.15 USD
Ortalama zarar:
-43.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-352.65 USD (2)
Aylık büyüme:
72.25%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.71 USD
Maksimum:
412.65 USD (52.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|USDJPY
|34
|US30
|17
|BTCUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.2K
|USDJPY
|-126
|US30
|-4
|BTCUSD
|-40
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|USDJPY
|353
|US30
|-3.6K
|BTCUSD
|-82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +260.40 USD
En kötü işlem: -221 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|1.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Pepperstone-Edge01
|9.83 × 6
|
Fyntura-Live
|14.89 × 9
|
VantageInternational-Live 3
|18.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|19.50 × 6
