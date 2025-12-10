SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Samurai AI
ELITE FOREX TRADERS LLC

Samurai AI

ELITE FOREX TRADERS LLC
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
85 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (26.09%)
En iyi işlem:
260.40 USD
En kötü işlem:
-221.20 USD
Brüt kâr:
3 327.89 USD (35 100 pips)
Brüt zarar:
-1 314.02 USD (109 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (80.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
974.20 USD (8)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
4.88
Alış işlemleri:
68 (59.13%)
Satış işlemleri:
47 (40.87%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
17.51 USD
Ortalama kâr:
39.15 USD
Ortalama zarar:
-43.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-352.65 USD (2)
Aylık büyüme:
72.25%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.71 USD
Maksimum:
412.65 USD (52.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 49
USDJPY 34
US30 17
BTCUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.2K
USDJPY -126
US30 -4
BTCUSD -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
USDJPY 353
US30 -3.6K
BTCUSD -82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +260.40 USD
En kötü işlem: -221 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 3
RoboForex-ECN
1.00 × 3
OctaFX-Real3
1.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Pepperstone-Edge01
9.83 × 6
Fyntura-Live
14.89 × 9
VantageInternational-Live 3
18.50 × 6
ICMarketsSC-Live26
19.50 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol