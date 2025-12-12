SinyallerBölümler
Johnneid Amme Gomes E Silva

EA XAUUSD M5

Johnneid Amme Gomes E Silva
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 318%
Axi-US02-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
682
Kârla kapanan işlemler:
533 (78.15%)
Zararla kapanan işlemler:
149 (21.85%)
En iyi işlem:
73.74 USD
En kötü işlem:
-26.32 USD
Brüt kâr:
1 692.66 USD (107 431 pips)
Brüt zarar:
-947.25 USD (87 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (36.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
140.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
5.79
Alış işlemleri:
359 (52.64%)
Satış işlemleri:
323 (47.36%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
3.18 USD
Ortalama zarar:
-6.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-128.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.70 USD (7)
Aylık büyüme:
42.95%
Yıllık tahmin:
521.17%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
128.70 USD (11.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.08% (56.58 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 681
BTCUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 746
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22K
BTCUSD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.74 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +36.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 435
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 19
ICMarketsSC-Live12
0.85 × 20
Tickmill-Live09
0.91 × 66
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 283
ICMarketsSC-Live22
1.02 × 58
Axi-US07-Live
1.23 × 30
FusionMarkets-Live
1.25 × 53
ICMarketsSC-Live08
1.25 × 8
Pepperstone-Demo02
1.25 × 4
MEXIntGroup-Real
1.26 × 411
ICMarketsSC-Live10
1.36 × 74
TitanFX-04
1.39 × 59
Pepperstone-Edge05
1.50 × 250
ICMarketsSC-Live16
1.81 × 1229
Exness-Real7
1.95 × 20
ICMarketsSC-Live26
2.04 × 110
Axi-US05-Live
2.07 × 112
Pepperstone-Edge12
2.08 × 227
ICMarketsSC-Live19
2.20 × 222
RoboForex-ECN
2.21 × 316
Free EA https://lucrandoemdolares.com/ultimachance/
İnceleme yok
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
