- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
682
Kârla kapanan işlemler:
533 (78.15%)
Zararla kapanan işlemler:
149 (21.85%)
En iyi işlem:
73.74 USD
En kötü işlem:
-26.32 USD
Brüt kâr:
1 692.66 USD (107 431 pips)
Brüt zarar:
-947.25 USD (87 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (36.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
140.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
5.79
Alış işlemleri:
359 (52.64%)
Satış işlemleri:
323 (47.36%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
3.18 USD
Ortalama zarar:
-6.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-128.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.70 USD (7)
Aylık büyüme:
42.95%
Yıllık tahmin:
521.17%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
128.70 USD (11.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.08% (56.58 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|681
|BTCUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|746
|BTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|BTCUSD
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.74 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +36.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.80 × 435
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 19
|
ICMarketsSC-Live12
|0.85 × 20
|
Tickmill-Live09
|0.91 × 66
|
ICMarketsSC-Live05
|0.91 × 283
|
ICMarketsSC-Live22
|1.02 × 58
|
Axi-US07-Live
|1.23 × 30
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 53
|
ICMarketsSC-Live08
|1.25 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|1.25 × 4
|
MEXIntGroup-Real
|1.26 × 411
|
ICMarketsSC-Live10
|1.36 × 74
|
TitanFX-04
|1.39 × 59
|
Pepperstone-Edge05
|1.50 × 250
|
ICMarketsSC-Live16
|1.81 × 1229
|
Exness-Real7
|1.95 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|2.04 × 110
|
Axi-US05-Live
|2.07 × 112
|
Pepperstone-Edge12
|2.08 × 227
|
ICMarketsSC-Live19
|2.20 × 222
|
RoboForex-ECN
|2.21 × 316
İnceleme yok