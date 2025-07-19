- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 894
Kârla kapanan işlemler:
2 180 (75.32%)
Zararla kapanan işlemler:
714 (24.67%)
En iyi işlem:
870.98 USD
En kötü işlem:
-1 113.05 USD
Brüt kâr:
77 172.37 USD (467 440 pips)
Brüt zarar:
-44 837.58 USD (457 883 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (1 013.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 746.43 USD (11)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
1 343 (46.41%)
Satış işlemleri:
1 551 (53.59%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
11.17 USD
Ortalama kâr:
35.40 USD
Ortalama zarar:
-62.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-5 090.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 090.10 USD (12)
Aylık büyüme:
11.59%
Yıllık tahmin:
140.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10 789.54 USD (15.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.32% (10 789.54 USD)
Varlığa göre:
21.32% (2 461.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADf
|2006
|EURUSDf
|475
|EURGBPf
|107
|NZDCADf
|102
|AUDNZDf
|79
|GBPNZDf
|55
|NZDCHFf
|45
|BTCUSD_m
|14
|USDJPYf
|9
|EURJPYf
|1
|GBPUSDf
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADf
|23K
|EURUSDf
|6.1K
|EURGBPf
|478
|NZDCADf
|611
|AUDNZDf
|81
|GBPNZDf
|116
|NZDCHFf
|2.2K
|BTCUSD_m
|-17
|USDJPYf
|-32
|EURJPYf
|14
|GBPUSDf
|-1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADf
|106K
|EURUSDf
|-22K
|EURGBPf
|2.2K
|NZDCADf
|9.8K
|AUDNZDf
|1.5K
|GBPNZDf
|4.7K
|NZDCHFf
|7.2K
|BTCUSD_m
|-99K
|USDJPYf
|-816
|EURJPYf
|686
|GBPUSDf
|-29
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +870.98 USD
En kötü işlem: -1 113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 013.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 090.10 USD
Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas, Rua_Bwave
Total number of setups for the account is 11. With different currency pairs running is 7 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP,AUDNZD,GBPNZD,NZDCHF)
Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.
