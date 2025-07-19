SinyallerBölümler
PHAM KIM QUY RuaCoder

Rua Tien Sinh

PHAM KIM QUY RuaCoder
0 inceleme
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 32 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 536%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 894
Kârla kapanan işlemler:
2 180 (75.32%)
Zararla kapanan işlemler:
714 (24.67%)
En iyi işlem:
870.98 USD
En kötü işlem:
-1 113.05 USD
Brüt kâr:
77 172.37 USD (467 440 pips)
Brüt zarar:
-44 837.58 USD (457 883 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (1 013.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 746.43 USD (11)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
1 343 (46.41%)
Satış işlemleri:
1 551 (53.59%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
11.17 USD
Ortalama kâr:
35.40 USD
Ortalama zarar:
-62.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-5 090.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 090.10 USD (12)
Aylık büyüme:
11.59%
Yıllık tahmin:
140.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10 789.54 USD (15.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.32% (10 789.54 USD)
Varlığa göre:
21.32% (2 461.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADf 2006
EURUSDf 475
EURGBPf 107
NZDCADf 102
AUDNZDf 79
GBPNZDf 55
NZDCHFf 45
BTCUSD_m 14
USDJPYf 9
EURJPYf 1
GBPUSDf 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADf 23K
EURUSDf 6.1K
EURGBPf 478
NZDCADf 611
AUDNZDf 81
GBPNZDf 116
NZDCHFf 2.2K
BTCUSD_m -17
USDJPYf -32
EURJPYf 14
GBPUSDf -1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADf 106K
EURUSDf -22K
EURGBPf 2.2K
NZDCADf 9.8K
AUDNZDf 1.5K
GBPNZDf 4.7K
NZDCHFf 7.2K
BTCUSD_m -99K
USDJPYf -816
EURJPYf 686
GBPUSDf -29
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +870.98 USD
En kötü işlem: -1 113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 013.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 090.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas, Rua_Bwave
Total number of setups for the account is 11. With different currency pairs running is 7 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP,AUDNZD,GBPNZD,NZDCHF)

Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.



