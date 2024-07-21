SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kivenara 815m52ff
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815m52ff

Kevin Rana Sidharta
0 inceleme
Güvenilirlik
79 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 347%
OctaFX-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
179 (51.58%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (48.41%)
En iyi işlem:
59.19 USD
En kötü işlem:
-11.47 USD
Brüt kâr:
2 016.11 USD (201 514 pips)
Brüt zarar:
-1 694.88 USD (169 442 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (117.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.56 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
33.75%
Maks. mevduat yükü:
3.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
200 (57.64%)
Satış işlemleri:
147 (42.36%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
11.26 USD
Ortalama zarar:
-10.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-111.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.06 USD (11)
Aylık büyüme:
12.72%
Yıllık tahmin:
154.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.59 USD
Maksimum:
190.25 USD (36.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.81% (190.25 USD)
Varlığa göre:
2.90% (9.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 347
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 321
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 32K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.19 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +117.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
İnceleme yok
2024.08.06 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.31 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.26 18:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.22 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.22 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.