King Yiu Fung

FF34 King EatFast28 Copy Real

King Yiu Fung
0 inceleme
Güvenilirlik
120 hafta
10 / 101K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 1 576%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
689
Kârla kapanan işlemler:
455 (66.03%)
Zararla kapanan işlemler:
234 (33.96%)
En iyi işlem:
10 689.28 HKD
En kötü işlem:
-17 445.31 HKD
Brüt kâr:
401 689.90 HKD (148 814 pips)
Brüt zarar:
-161 158.32 HKD (73 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (8 698.24 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
22 530.13 HKD (8)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
32.75%
Maks. mevduat yükü:
119.66%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.34
Alış işlemleri:
349 (50.65%)
Satış işlemleri:
340 (49.35%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
349.10 HKD
Ortalama kâr:
882.83 HKD
Ortalama zarar:
-688.71 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-22 559.07 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-45 076.68 HKD (4)
Aylık büyüme:
3.64%
Yıllık tahmin:
44.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
45 076.68 HKD (25.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.35% (45 076.68 HKD)
Varlığa göre:
91.37% (41 829.71 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD+ 68
EURUSD+ 56
GBPJPY+ 52
GBPUSD+ 52
EURNZD+ 51
GBPNZD+ 48
CADJPY+ 37
EURCAD+ 35
EURJPY+ 34
GBPCAD+ 34
CHFJPY+ 32
USDJPY+ 28
USDCAD+ 28
NZDCAD+ 24
EURAUD+ 20
NZDJPY+ 17
AUDJPY+ 15
GBPCHF+ 12
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
AUDNZD+ 8
EURCHF+ 5
AUDCAD+ 4
AUDCHF+ 2
EURGBP+ 2
CADCHF+ 2
NZDUSD+ 2
HK50ft.r 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD+ 3.6K
EURUSD+ 1.4K
GBPJPY+ 3.7K
GBPUSD+ 4.9K
EURNZD+ 1.9K
GBPNZD+ 2.3K
CADJPY+ 520
EURCAD+ 1.6K
EURJPY+ 2.9K
GBPCAD+ 1.8K
CHFJPY+ 618
USDJPY+ 3.5K
USDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.4K
EURAUD+ 182
NZDJPY+ 177
AUDJPY+ -6K
GBPCHF+ 2.2K
AUDUSD+ 849
USDCHF+ 258
AUDNZD+ 378
EURCHF+ 201
AUDCAD+ 22
AUDCHF+ 12
EURGBP+ 593
CADCHF+ -32
NZDUSD+ 8
HK50ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD+ 2.3K
EURUSD+ 2K
GBPJPY+ 12K
GBPUSD+ 4.9K
EURNZD+ 5.7K
GBPNZD+ 9.3K
CADJPY+ 1K
EURCAD+ 5.5K
EURJPY+ 8.8K
GBPCAD+ 3.8K
CHFJPY+ -840
USDJPY+ 6.2K
USDCAD+ 802
NZDCAD+ 2.9K
EURAUD+ 3K
NZDJPY+ 534
AUDJPY+ -6.8K
GBPCHF+ 1.3K
AUDUSD+ 929
USDCHF+ 1.4K
AUDNZD+ 1.1K
EURCHF+ 212
AUDCAD+ 107
AUDCHF+ 143
EURGBP+ 438
CADCHF+ -265
NZDUSD+ -1.1K
HK50ft.r 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 689.28 HKD
En kötü işlem: -17 445 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8 698.24 HKD
Maksimum ardışık zarar: -22 559.07 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
