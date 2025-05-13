SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ACCURATE
Djamil Karim

ACCURATE

Djamil Karim
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
Exness-Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 253
Kârla kapanan işlemler:
873 (69.67%)
Zararla kapanan işlemler:
380 (30.33%)
En iyi işlem:
62.66 USD
En kötü işlem:
-103.79 USD
Brüt kâr:
4 522.70 USD (3 037 310 pips)
Brüt zarar:
-3 826.97 USD (2 491 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (60.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.63 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
32.06%
Maks. mevduat yükü:
9.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
998 (79.65%)
Satış işlemleri:
255 (20.35%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
5.18 USD
Ortalama zarar:
-10.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-63.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.39 USD (2)
Aylık büyüme:
11.44%
Yıllık tahmin:
138.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
273.31 USD (15.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.85% (273.31 USD)
Varlığa göre:
6.70% (76.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1252
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 700
AUDCAD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 546K
AUDCAD 4
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.66 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +60.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real16
0.62 × 754
Exness-Real17
1.39 × 259
Exness-Real18
3.40 × 55
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.42 × 121
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
VTMarkets-Live
15.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
15.29 × 14
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.24 22:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 13:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 04:10
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 03:42
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 05:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.88% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 08:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
