- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 253
Kârla kapanan işlemler:
873 (69.67%)
Zararla kapanan işlemler:
380 (30.33%)
En iyi işlem:
62.66 USD
En kötü işlem:
-103.79 USD
Brüt kâr:
4 522.70 USD (3 037 310 pips)
Brüt zarar:
-3 826.97 USD (2 491 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (60.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.63 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
32.06%
Maks. mevduat yükü:
9.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
998 (79.65%)
Satış işlemleri:
255 (20.35%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
5.18 USD
Ortalama zarar:
-10.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-63.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.39 USD (2)
Aylık büyüme:
11.44%
Yıllık tahmin:
138.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
273.31 USD (15.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.85% (273.31 USD)
Varlığa göre:
6.70% (76.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1252
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|700
|AUDCAD
|-5
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|546K
|AUDCAD
|4
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +62.66 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +60.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.62 × 754
|
Exness-Real17
|1.39 × 259
|
Exness-Real18
|3.40 × 55
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|15.29 × 14
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
