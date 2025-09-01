- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|962
|AUDUSD
|381
|XAUUSD
|176
|GBPCHF
|56
|NZDUSD
|40
|AUDNZD
|30
|NZDCAD
|28
|USDCAD
|26
|AUDCAD
|20
|ETHUSD
|10
|BTCUSD
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3.3K
|AUDUSD
|844
|XAUUSD
|-155
|GBPCHF
|43
|NZDUSD
|48
|AUDNZD
|12
|NZDCAD
|17
|USDCAD
|13
|AUDCAD
|11
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|14K
|AUDUSD
|15K
|XAUUSD
|-1.5K
|GBPCHF
|1.6K
|NZDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|-211
|NZDCAD
|-474
|USDCAD
|365
|AUDCAD
|1.2K
|ETHUSD
|113K
|BTCUSD
|2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXOpenEU-ECN Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Стабильная прибыль для долгосрочных инвестиций.
Алгоритм торговли использует интеллектуальную систему входа построенную на объёмах с дополнительной функцией максимизации лота и восстановлением просадки.
Основная цель системы сначала сохранить, а затем приумножить капитал!!!
Рекомендуемый минимальный депозит составляет от 2000 долларов. Кредитное плечо 1:500.
При меньшем кредитном плече используйте больший капитал, например:
- кредитное плечо 1:30 -> 9000$
- кредитное плечо 1:50 -> 5900$
- кредитное плечо 1:100 -> 3600$
- кредитное плечо 1:200 -> 2600$
- кредитное плечо 1:500 -> 2000$
Для успешного копирования важно постоянная 24/7 работа терминала MT4.
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe
https://www.mql5.com/ru/articles/618?utm_source=www.mql5.com
USD
USD
USD