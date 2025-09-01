SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Smart trading 1
Pavel Grigoriev

Smart trading 1

Pavel Grigoriev
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 574%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 732
Kârla kapanan işlemler:
1 243 (71.76%)
Zararla kapanan işlemler:
489 (28.23%)
En iyi işlem:
633.59 USD
En kötü işlem:
-156.81 USD
Brüt kâr:
8 459.68 USD (2 302 581 pips)
Brüt zarar:
-4 351.89 USD (409 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (71.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
638.88 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
67.60%
Maks. mevduat yükü:
2.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
8.76
Alış işlemleri:
839 (48.44%)
Satış işlemleri:
893 (51.56%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
6.81 USD
Ortalama zarar:
-8.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-468.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-468.83 USD (6)
Aylık büyüme:
5.77%
Yıllık tahmin:
70.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.33 USD
Maksimum:
468.83 USD (10.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.74% (425.94 USD)
Varlığa göre:
1.82% (60.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 962
AUDUSD 381
XAUUSD 176
GBPCHF 56
NZDUSD 40
AUDNZD 30
NZDCAD 28
USDCAD 26
AUDCAD 20
ETHUSD 10
BTCUSD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.3K
AUDUSD 844
XAUUSD -155
GBPCHF 43
NZDUSD 48
AUDNZD 12
NZDCAD 17
USDCAD 13
AUDCAD 11
ETHUSD 1
BTCUSD 10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 14K
AUDUSD 15K
XAUUSD -1.5K
GBPCHF 1.6K
NZDUSD 1.7K
AUDNZD -211
NZDCAD -474
USDCAD 365
AUDCAD 1.2K
ETHUSD 113K
BTCUSD 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +633.59 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +71.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -468.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXOpenEU-ECN Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Стабильная прибыль для долгосрочных инвестиций. 

Алгоритм торговли использует интеллектуальную систему входа построенную на объёмах с дополнительной функцией максимизации лота и восстановлением просадки.

Основная цель системы сначала сохранить, а затем приумножить капитал!!! 

Рекомендуемый минимальный депозит составляет от 2000 долларов. Кредитное плечо 1:500.

При меньшем кредитном плече используйте больший капитал, например:

  • кредитное плечо 1:30  ->  9000$
  • кредитное плечо 1:50  ->  5900$
  • кредитное плечо 1:100 -> 3600$
  • кредитное плечо 1:200 -> 2600$
  • кредитное плечо 1:500 -> 2000$

Для успешного копирования важно постоянная 24/7 работа терминала MT4.

Если вы никогда раньше не подписывались на сигналы mql5.com , обязательно ознакомьтесь с этой статьей:


По техническим вопросам, связанным с системой copytrade, и для получения четкого ответа на этот вопрос я настоятельно рекомендую обратиться в службу поддержки mql5, потому что у них, как у поставщиков платформы copytrade, есть эксперты, которые смогут помочь с любыми техническими проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.


İnceleme yok
