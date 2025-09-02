- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
80 (85.10%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (14.89%)
En iyi işlem:
254.35 USD
En kötü işlem:
-192.61 USD
Brüt kâr:
1 330.64 USD (29 680 pips)
Brüt zarar:
-644.97 USD (433 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (138.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
489.92 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
98.08%
Maks. mevduat yükü:
16.14%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
48 (51.06%)
Satış işlemleri:
46 (48.94%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
7.29 USD
Ortalama kâr:
16.63 USD
Ortalama zarar:
-46.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.61 USD (1)
Aylık büyüme:
43.30%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
295.43 USD (12.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.56% (295.43 USD)
Varlığa göre:
23.79% (287.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|14
|CADJPY
|13
|EURNZD
|12
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|8
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|5
|XAGUSD
|5
|XAUUSD
|4
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|3
|XTIUSD
|2
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|22
|CADJPY
|14
|EURNZD
|10
|AUDNZD
|7
|NZDCAD
|9
|AUDCAD
|8
|GBPCHF
|14
|NZDJPY
|3
|XAGUSD
|527
|XAUUSD
|459
|BTCUSD
|-364
|ETHUSD
|-34
|XTIUSD
|10
|AUDCHF
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|432
|CADJPY
|850
|EURNZD
|722
|AUDNZD
|523
|NZDCAD
|487
|AUDCAD
|425
|GBPCHF
|393
|NZDJPY
|-103
|XAGUSD
|2.9K
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-419K
|ETHUSD
|-3K
|XTIUSD
|14
|AUDCHF
|55
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +254.35 USD
En kötü işlem: -193 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +138.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
|
ICMarketsSC-Live06
|0.30 × 736
|
ICMarketsSC-Live08
|0.32 × 340
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 39
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.52 × 189
|
ICMarkets-Live06
|0.63 × 84
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live02
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 16
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|1.10 × 1299
|
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 916
|
ICMarketsSC-Live11
|1.40 × 743
|
ICMarketsSC-Live23
|1.42 × 60
|
ICMarketsSC-Live27
|1.71 × 196
|
Valutrades-Real-HK
|1.84 × 38
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
任何事做到极致就是艺术
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
90%
94
85%
98%
2.06
7.29
USD
USD
24%
1:500