Hang Lou

FxEZWin

Hang Lou
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
80 (85.10%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (14.89%)
En iyi işlem:
254.35 USD
En kötü işlem:
-192.61 USD
Brüt kâr:
1 330.64 USD (29 680 pips)
Brüt zarar:
-644.97 USD (433 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (138.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
489.92 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
98.08%
Maks. mevduat yükü:
16.14%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
48 (51.06%)
Satış işlemleri:
46 (48.94%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
7.29 USD
Ortalama kâr:
16.63 USD
Ortalama zarar:
-46.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.61 USD (1)
Aylık büyüme:
43.30%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
295.43 USD (12.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.56% (295.43 USD)
Varlığa göre:
23.79% (287.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 14
CADJPY 13
EURNZD 12
AUDNZD 9
NZDCAD 8
AUDCAD 8
GBPCHF 7
NZDJPY 5
XAGUSD 5
XAUUSD 4
BTCUSD 3
ETHUSD 3
XTIUSD 2
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 22
CADJPY 14
EURNZD 10
AUDNZD 7
NZDCAD 9
AUDCAD 8
GBPCHF 14
NZDJPY 3
XAGUSD 527
XAUUSD 459
BTCUSD -364
ETHUSD -34
XTIUSD 10
AUDCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 432
CADJPY 850
EURNZD 722
AUDNZD 523
NZDCAD 487
AUDCAD 425
GBPCHF 393
NZDJPY -103
XAGUSD 2.9K
XAUUSD 11K
BTCUSD -419K
ETHUSD -3K
XTIUSD 14
AUDCHF 55
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +254.35 USD
En kötü işlem: -193 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +138.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.30 × 736
ICMarketsSC-Live08
0.32 × 340
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 39
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.52 × 189
ICMarkets-Live06
0.63 × 84
Tickmill-Live02
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 16
Tickmill-Live08
1.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
1.10 × 1299
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 916
ICMarketsSC-Live11
1.40 × 743
ICMarketsSC-Live23
1.42 × 60
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
1.84 × 38
Exness-Real14
1.86 × 7
61 daha fazla...
任何事做到极致就是艺术
İnceleme yok
2025.09.26 19:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 19:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 20:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 16:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 16:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 09:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 09:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
