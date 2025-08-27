- Büyüme
İşlemler:
13 355
Kârla kapanan işlemler:
6 268 (46.93%)
Zararla kapanan işlemler:
7 087 (53.07%)
En iyi işlem:
1 071.36 USD
En kötü işlem:
-440.64 USD
Brüt kâr:
241 683.58 USD (1 509 126 pips)
Brüt zarar:
-171 923.79 USD (1 428 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (2 202.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 589.08 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
18.60%
Maks. mevduat yükü:
5.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
19.26
Alış işlemleri:
6 624 (49.60%)
Satış işlemleri:
6 731 (50.40%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
5.22 USD
Ortalama kâr:
38.56 USD
Ortalama zarar:
-24.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
121 (-382.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 769.77 USD (5)
Aylık büyüme:
4.89%
Yıllık tahmin:
59.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 105.28 USD
Maksimum:
3 621.46 USD (8.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.06% (2 094.24 USD)
Varlığa göre:
1.99% (807.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4535
|XAUUSD
|3852
|GBPUSD
|1839
|USDJPY
|1082
|AUDUSD
|639
|EURJPY
|576
|USDCHF
|483
|EURAUD
|255
|EURCAD
|94
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|15K
|XAUUSD
|44K
|GBPUSD
|3.6K
|USDJPY
|8.9K
|AUDUSD
|-785
|EURJPY
|166
|USDCHF
|-394
|EURAUD
|-658
|EURCAD
|-87
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-10K
|XAUUSD
|156K
|GBPUSD
|3.8K
|USDJPY
|23K
|AUDUSD
|-64K
|EURJPY
|45K
|USDCHF
|-23K
|EURAUD
|-42K
|EURCAD
|-6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 071.36 USD
En kötü işlem: -441 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 202.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -382.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 4
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
Tickmill-Live08
|1.46 × 39
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 38
ICTrading-Live29
|2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
|2.35 × 23
Tickmill-Live09
|2.40 × 5
ICMarketsSC-Live08
|2.74 × 69
ICMarketsSC-Live04
|2.75 × 4
xChief-Demo
|3.28 × 47
UltimaMarkets-Live 2
|3.33 × 30
DooPrime-Live 4
|3.67 × 3
RoboForex-ECN-3
|4.40 × 5
Exness-Real33
|4.78 × 9
TitanFX-06
|5.00 × 33
RoboForex-ProCent-6
|5.25 × 4
Capital.com-Real
|6.00 × 10
Axi-US888-Live
|6.25 × 4
Darwinex-Live
|6.33 × 6
FPMarketsLLC-Live2
|6.75 × 4
Tickmill-Live04
|7.02 × 56
Pepperstone-Edge01
|7.33 × 3
Exness-Real
|7.50 × 4
Pepperstone-Edge12
|7.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
|8.39 × 123
If the single lot is large and slippage occurs, you need to choose a platform with a better trading environment. In terms of results, the feedback from different platforms is completely different. ENC account, good trading environment.
يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر
If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.
Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.
is 60% growth Too much woooww?
You would have grown by 5-15% at most.
We can work with you on small accounts.