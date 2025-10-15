SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Quant Happy Gold
Chinawut Wanthong

Quant Happy Gold

Chinawut Wanthong
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
26 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.13%)
En iyi işlem:
77.70 USD
En kötü işlem:
-123.73 USD
Brüt kâr:
1 746.81 USD (582 264 pips)
Brüt zarar:
-523.03 USD (161 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (815.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
815.52 USD (12)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
9.89
Alış işlemleri:
30 (96.77%)
Satış işlemleri:
1 (3.23%)
Kâr faktörü:
3.34
Beklenen getiri:
39.48 USD
Ortalama kâr:
67.19 USD
Ortalama zarar:
-104.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-123.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.73 USD (1)
Aylık büyüme:
55.86%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
123.73 USD (6.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 420K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.70 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +815.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -123.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol