kukhan kim

MetatraderTH

kukhan kim
0 inceleme
Güvenilirlik
202 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 2 274%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 346
Kârla kapanan işlemler:
7 882 (69.46%)
Zararla kapanan işlemler:
3 464 (30.53%)
En iyi işlem:
2 279.42 USD
En kötü işlem:
-481.47 USD
Brüt kâr:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
Brüt zarar:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (201.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 904.69 USD (14)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.32%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
6.65
Alış işlemleri:
6 749 (59.48%)
Satış işlemleri:
4 597 (40.52%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
6.18 USD
Ortalama zarar:
-8.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 664.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 664.27 USD (11)
Aylık büyüme:
1.60%
Yıllık tahmin:
19.43%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.12 USD
Maksimum:
2 664.27 USD (22.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.14% (248.34 USD)
Varlığa göre:
0.46% (47.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 4504
GBPUSD 3933
EURUSD 2851
EURJPY 11
AUDUSD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 8K
GBPUSD 6.1K
EURUSD 3.6K
EURJPY -5
AUDUSD 16
GBPJPY -35
NZDUSD 15
USDCHF 6
USDCAD 8
EURGBP 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -21K
GBPUSD 31K
EURUSD -5.4K
EURJPY -548
AUDUSD 1.6K
GBPJPY -4K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 626
USDCAD 1.1K
EURGBP 842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 279.42 USD
En kötü işlem: -481 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +201.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 664.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
It's my private trading bot.

Do not subscribe.

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MetatraderTH
Ayda 30 USD
2 274%
0
0
USD
10K
USD
202
99%
11 346
69%
100%
1.57
1.56
USD
38%
1:500
Kopyala

