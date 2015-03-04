SinyallerBölümler
Hesabınızda otomatik işlem gerçekleştiren MetaTrader 4 alım-satım sinyalleri

Sinyaller, sağlayıcının alım-satım işlemlerinin işlem hesabınıza otomatik olarak kopyalanmasına olanak sağlayan bir işlem kopyalama hizmetidir. Forex alım-satım verimliliğinizi artırmak için sinyalleri kullanın.

Hesabınıza kopyalamak için en iyi koşullara sahip sinyalleri seçeceğiz:

Maksimum kâr Güvenilirlik Son ay içinde kârlı Gün içi 50 USD altı İncelemeye sahip Kaldıraç 1:100 Robotlar kullanıyor
Güvenilirlik Tümünü gör
Chan Woon Chuan Chan Woon Chuan
The FundX 5 583% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  0% Algo alım-satım 1 Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
Joel Juanpere Joel Juanpere
SFE Portfolio1 1 684% büyüme başlangıcı: 2015 Güvenilirlik  96% Algo alım-satım 1 Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 111% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  99% Algo alım-satım 4 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Aphiwat Chariyathaskorn Aphiwat Chariyathaskorn
1 (1)
SlingShort AI 910% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  98% Algo alım-satım 1 Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
Mikhail Voropaev Mikhail Voropaev
NightTrade 1 727% büyüme başlangıcı: 2021 Güvenilirlik  98% Algo alım-satım 0 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Phan Tran Kien Phan Tran Kien
3.48 (7)
Phan Kien 742% büyüme başlangıcı: 2023 Güvenilirlik  0% Algo alım-satım 0 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Wei Chen Wei Chen
2.17 (4)
AM strategy 856% büyüme başlangıcı: 2019 Güvenilirlik  99% Algo alım-satım 1 Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
Jaroslav Rajcher Jaroslav Rajcher
EA Happy Breakout VT 1 191% büyüme başlangıcı: 2022 Güvenilirlik  100% Algo alım-satım 0 Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
Ming Ying Lee Ming Ying Lee
Friday Pro by Mingtrader 498% büyüme başlangıcı: 2023 Güvenilirlik  99% Algo alım-satım 0 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Fuchao Wang Fuchao Wang
JINNIUFX7 656% büyüme başlangıcı: 2016 Güvenilirlik  7% Algo alım-satım 0 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Michaela Kreindl Michaela Kreindl
3.4 (15)
Night Club 410% büyüme başlangıcı: 2020 Güvenilirlik  100% Algo alım-satım 0 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Valerii Sasin Valerii Sasin
SPEED 911% büyüme başlangıcı: 2023 Güvenilirlik  89% Algo alım-satım 0 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Aboneler arasında popüler Tümünü gör
Hossein Davarynejad Hossein Davarynejad
5 (1)
Theranto v3 Live 2 2 201% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  98% Algo alım-satım 45 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
4.28 (6)
KingFX AU 25 452% büyüme başlangıcı: 2022 Güvenilirlik  99% Algo alım-satım 33 Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
3.5 (4)
MCA100 1 249% büyüme başlangıcı: 2023 Güvenilirlik  100% Algo alım-satım 31 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Yunmin Fang Yunmin Fang
3.17 (2)
NeroSignal 1 042% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  100% Algo alım-satım 20 Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
2.83 (2)
Gold pro 1 638% büyüme başlangıcı: 2025 Güvenilirlik  88% Algo alım-satım 15 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Sugianto Sugianto
3.48 (28)
SEA South East EA 80% büyüme başlangıcı: 2022 Güvenilirlik  99% Algo alım-satım 13 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Feng Ming Zhang Feng Ming Zhang
2.92 (4)
My Thor strategy s38 95 246% büyüme başlangıcı: 2021 Güvenilirlik  99% Algo alım-satım 11 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 679% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  100% Algo alım-satım 10 Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
PAVEL UDOVICHENKO PAVEL UDOVICHENKO
5 (1)
MultiWay ICM 480% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  99% Algo alım-satım 10 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Dmitry Kondrashov Dmitry Kondrashov
2.33 (2)
Wolf Scalper MT4 1 023% büyüme başlangıcı: 2022 Güvenilirlik  100% Algo alım-satım 9 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Serhii Cheremisin Serhii Cheremisin
5 (2)
VMA signal 64% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  0% Algo alım-satım 8 Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
Yüksek puan Tümünü gör
Yeni Tümünü gör
Forex Tümünü gör
Gold Tümünü gör
Crypto Tümünü gör
Para birimi USD olan sinyaller Tümünü gör
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.

YouTube'dan alım-satım sinyalleriyle ilgili eğitici videoları izleyin

İlgilendiğiniz sinyali seçin ve birkaç tıklamayla abone olun. İzlenen hesaplar ayrıntılı istatistikler ve işlem geçmişiyle sunulur. Bir sinyale nasıl abone olunacağı hakkındaki eğitici videoyu izleyin.

Tek geliştiricisi olarak alım-satım sisteminizin sinyallerini dünya çapında binlerce aboneye satın. Hizmetimizle, başarılı stratejiniz sayesinde, küçük bir başlangıç sermayesiyle dahi kazanç elde edebilirsiniz.

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader {0} işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.