İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
227 (88.32%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (11.67%)
En iyi işlem:
624.57 USD
En kötü işlem:
-210.94 USD
Brüt kâr:
8 577.56 USD (40 855 pips)
Brüt zarar:
-1 388.14 USD (9 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (992.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 484.45 USD (31)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
78.32%
Maks. mevduat yükü:
26.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
34.08
Alış işlemleri:
133 (51.75%)
Satış işlemleri:
124 (48.25%)
Kâr faktörü:
6.18
Beklenen getiri:
27.97 USD
Ortalama kâr:
37.79 USD
Ortalama zarar:
-46.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-41.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.94 USD (1)
Aylık büyüme:
19.80%
Yıllık tahmin:
240.27%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
210.94 USD (2.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.41% (175.48 USD)
Varlığa göre:
35.25% (263.15 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +624.57 USD
En kötü işlem: -211 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +992.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
/// Tehranto 3v ///
✅ This Expert Working on AUDCAD M15
Could be better... with lower drawdown...
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu