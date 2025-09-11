SinyallerBölümler
Hossein Davarynejad

Theranto v3 Live 2

2 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
45 / 139K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 2 201%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
227 (88.32%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (11.67%)
En iyi işlem:
624.57 USD
En kötü işlem:
-210.94 USD
Brüt kâr:
8 577.56 USD (40 855 pips)
Brüt zarar:
-1 388.14 USD (9 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (992.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 484.45 USD (31)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
78.32%
Maks. mevduat yükü:
26.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
34.08
Alış işlemleri:
133 (51.75%)
Satış işlemleri:
124 (48.25%)
Kâr faktörü:
6.18
Beklenen getiri:
27.97 USD
Ortalama kâr:
37.79 USD
Ortalama zarar:
-46.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-41.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.94 USD (1)
Aylık büyüme:
19.80%
Yıllık tahmin:
240.27%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
210.94 USD (2.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.41% (175.48 USD)
Varlığa göre:
35.25% (263.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.i 254
US30.i 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.i 7.1K
US30.i 87
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.i 30K
US30.i 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +624.57 USD
En kötü işlem: -211 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +992.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

/// Tehranto 3v ///



✅ This Expert Working on AUDCAD M15 

✅ IS FAST SCALPER Trade everyday super active Trade                     website link https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3

Ortalama derecelendirme:
Milan Peter Gyurkovics
150
Milan Peter Gyurkovics 2025.09.11 13:51   

Could be better... with lower drawdown...

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.08.24 14:01 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 05:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 18:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 04:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 12:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.18 15:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.14 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 00:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
