- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13265
|XAUUSD
|745
|USDJPY
|4
|USDCAD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|84K
|XAUUSD
|927
|USDJPY
|18
|USDCAD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|30K
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|511
|USDCAD
|4
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 4
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
BCS-Real
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 8
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
EA Sputnik :)
В алгоритм заложен небольшой грамотный мартингейл, благодарю которому все серии сделок закрываются всегда с прибылью. Робот автоматизирован, но так же при достижении откртых 4-6 сделок я вручую меняю шаг между сделками, что бы уменьшить потенциально возможную загрузку денег. Робот торугет надежно и стабильно. Небольшие просадки будут, но советник плавно и умело из них будет выходить.
При желании взаимодействия в другом формает - практически всегда этому рада)
Telegram: @kris1002
WhatsAp: +380932698266
Email: kris1002@ukr.net
_______________________________________________________________________________
https://t.me/kris1002k 👈
USD
USD
USD