Kristina Dehtiarova

Sputnik2019

Kristina Dehtiarova
0 inceleme
Güvenilirlik
324 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 1 613%
ForexClub-MT4 Market Real Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 015
Kârla kapanan işlemler:
10 867 (77.53%)
Zararla kapanan işlemler:
3 148 (22.46%)
En iyi işlem:
8 900.32 USD
En kötü işlem:
-4 828.59 USD
Brüt kâr:
246 568.51 USD (1 020 295 pips)
Brüt zarar:
-161 862.83 USD (1 008 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (139.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 677.52 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
93.86%
Maks. mevduat yükü:
20.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
5.38
Alış işlemleri:
7 215 (51.48%)
Satış işlemleri:
6 800 (48.52%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
6.04 USD
Ortalama kâr:
22.69 USD
Ortalama zarar:
-51.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-15 756.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 756.40 USD (12)
Aylık büyüme:
0.88%
Yıllık tahmin:
12.24%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
185.73 USD
Maksimum:
15 756.40 USD (38.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.27% (15 756.40 USD)
Varlığa göre:
45.24% (13 505.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 13265
XAUUSD 745
USDJPY 4
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 84K
XAUUSD 927
USDJPY 18
USDCAD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 30K
XAUUSD -17K
USDJPY 511
USDCAD 4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 900.32 USD
En kötü işlem: -4 829 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +139.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -15 756.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-ECN Live
0.00 × 4
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
BCS-Real
0.00 × 1
GoMarkets-Real 2
0.00 × 3
FXCM-USDReal02
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 4
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 8
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 1
EA Sputnik :)
В алгоритм заложен небольшой грамотный мартингейл, благодарю которому все серии  сделок закрываются всегда с прибылью. Робот автоматизирован, но так же при достижении откртых 4-6 сделок я вручую меняю шаг между сделками, что бы уменьшить потенциально возможную загрузку денег. Робот торугет надежно и стабильно. Небольшие просадки будут, но советник плавно и умело из них будет выходить. 
При желании взаимодействия в другом формает - практически всегда этому рада)
Telegram: @kris1002

WhatsAp:  +380932698266

Email:  kris1002@ukr.net

_______________________________________________________________________________


https://t.me/kris1002k 👈


Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sputnik2019
Ayda 30 USD
1 613%
0
0
USD
31K
USD
324
99%
14 015
77%
94%
1.52
6.04
USD
45%
1:500
