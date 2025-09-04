- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 178
Kârla kapanan işlemler:
2 437 (76.68%)
Zararla kapanan işlemler:
741 (23.32%)
En iyi işlem:
743.76 USD
En kötü işlem:
-1 503.60 USD
Brüt kâr:
58 144.62 USD (401 423 pips)
Brüt zarar:
-32 456.41 USD (291 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (425.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 443.02 USD (20)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
86.30%
Maks. mevduat yükü:
98.84%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.18
Alış işlemleri:
1 731 (54.47%)
Satış işlemleri:
1 447 (45.53%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
8.08 USD
Ortalama kâr:
23.86 USD
Ortalama zarar:
-43.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-12.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 522.37 USD (7)
Aylık büyüme:
12.31%
Yıllık tahmin:
149.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.67 USD
Maksimum:
2 522.37 USD (44.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.95% (2 085.43 USD)
Varlığa göre:
48.20% (2 227.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|828
|NZDCAD#
|789
|AUDNZD#
|765
|GOLD#
|448
|GBPUSD#
|81
|EURUSD#
|60
|EURGBP#
|54
|GBPCAD#
|53
|USDCAD#
|44
|EURCAD#
|31
|GBPCHF#
|8
|EURAUD#
|7
|GBPAUD#
|5
|USDCHF#
|5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD#
|7.2K
|NZDCAD#
|11K
|AUDNZD#
|5.1K
|GOLD#
|1.4K
|GBPUSD#
|317
|EURUSD#
|156
|EURGBP#
|219
|GBPCAD#
|161
|USDCAD#
|196
|EURCAD#
|22
|GBPCHF#
|-15
|EURAUD#
|64
|GBPAUD#
|70
|USDCHF#
|13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD#
|43K
|NZDCAD#
|35K
|AUDNZD#
|19K
|GOLD#
|-2.6K
|GBPUSD#
|-23K
|EURUSD#
|-931
|EURGBP#
|14K
|GBPCAD#
|21K
|USDCAD#
|-8
|EURCAD#
|3.2K
|GBPCHF#
|49
|EURAUD#
|469
|GBPAUD#
|530
|USDCHF#
|105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +743.76 USD
En kötü işlem: -1 504 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +425.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
The signal is optimized for a 20-years. It’s a proven real signal that has been survived for over 3 years and its profit exceeds 12,000%. There is a 50% account stop loss, but it can be recovered within 3-4 months.
You can use XM copy trade:
https://social.tp-redirect.com/s/dRWdzPgJ
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
25 452%
33
235K
USD
USD
5.8K
USD
USD
182
99%
3 178
76%
86%
1.79
8.08
USD
USD
52%
1:100
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu
This signal's risk to reward setting is very intuitive/creative, i like the idea of occasional 50% hard stop and recover in a few months time, if that happens. Great work, thank you author.
I have been with Phan Van Phuoc for a month and I love his consistency and progress. will definitely recommend as a signal. I kinda wish he would increase weekly volume to around 50 trades, but not a complain just a thought.
Cố lên, thành công không dễ dàng đâu, tôi ủng hộ bạn.
В описании сигнала есть сообщение о 50% стоп - ордер. Правильное решение. Все восстановится в течении 4 - 6 месяцев.
