Elias Rafael Rodelo Montes

RBF

Elias Rafael Rodelo Montes
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
140 (76.50%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (23.50%)
En iyi işlem:
210.95 USD
En kötü işlem:
-1 171.13 USD
Brüt kâr:
7 324.47 USD (62 419 pips)
Brüt zarar:
-3 311.85 USD (23 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (2 185.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 336.56 USD (20)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
86 (46.99%)
Satış işlemleri:
97 (53.01%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
21.93 USD
Ortalama kâr:
52.32 USD
Ortalama zarar:
-77.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-47.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 171.13 USD (1)
Aylık büyüme:
35.19%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.73 USD
Maksimum:
1 171.13 USD (25.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.55% (31.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 119
AUDCAD 29
AUDNZD 11
NZDCAD 10
.US30Cash 7
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.6K
AUDCAD 928
AUDNZD 136
NZDCAD 203
.US30Cash 1
USDJPY 29
EURAUD 41
GBPJPY -2
GBPCAD 22
GBPAUD 31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 33K
AUDCAD 2.6K
AUDNZD 479
NZDCAD 582
.US30Cash 1.4K
USDJPY -257
EURAUD 797
GBPJPY -332
GBPCAD 415
GBPAUD 429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +210.95 USD
En kötü işlem: -1 171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 185.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
ICMarkets-Live04
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboForex-ECN-3
0.93 × 113
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Hankotrade-Live
1.40 × 5
ICMarkets-Live16
1.75 × 4
AMarkets-Real
1.75 × 36
Alpari-Pro.ECN
1.77 × 53
TradeMaxGlobal-Demo
1.86 × 14
RoboForex-ECN
1.97 × 238
LiteFinance-Demo
2.50 × 2
RoboForex-Prime
2.51 × 3475
FXCL-Main2
2.60 × 5
CMCMarkets1-Europe
2.64 × 122
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
29 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 12.5% of days out of the 496 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RBF
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
5.7K
USD
71
97%
183
76%
100%
2.21
21.93
USD
1%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.