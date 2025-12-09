- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
140 (76.50%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (23.50%)
En iyi işlem:
210.95 USD
En kötü işlem:
-1 171.13 USD
Brüt kâr:
7 324.47 USD (62 419 pips)
Brüt zarar:
-3 311.85 USD (23 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (2 185.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 336.56 USD (20)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
86 (46.99%)
Satış işlemleri:
97 (53.01%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
21.93 USD
Ortalama kâr:
52.32 USD
Ortalama zarar:
-77.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-47.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 171.13 USD (1)
Aylık büyüme:
35.19%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.73 USD
Maksimum:
1 171.13 USD (25.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.55% (31.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|AUDCAD
|29
|AUDNZD
|11
|NZDCAD
|10
|.US30Cash
|7
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.6K
|AUDCAD
|928
|AUDNZD
|136
|NZDCAD
|203
|.US30Cash
|1
|USDJPY
|29
|EURAUD
|41
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|22
|GBPAUD
|31
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|33K
|AUDCAD
|2.6K
|AUDNZD
|479
|NZDCAD
|582
|.US30Cash
|1.4K
|USDJPY
|-257
|EURAUD
|797
|GBPJPY
|-332
|GBPCAD
|415
|GBPAUD
|429
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +210.95 USD
En kötü işlem: -1 171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 185.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
ICMarkets-Live04
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.93 × 113
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
ICMarkets-Live16
|1.75 × 4
|
AMarkets-Real
|1.75 × 36
|
Alpari-Pro.ECN
|1.77 × 53
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.86 × 14
|
RoboForex-ECN
|1.97 × 238
|
LiteFinance-Demo
|2.50 × 2
|
RoboForex-Prime
|2.51 × 3475
|
FXCL-Main2
|2.60 × 5
|
CMCMarkets1-Europe
|2.64 × 122
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
