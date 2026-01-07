SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Win5
Gui Jiang Zhao

Win5

Gui Jiang Zhao
0 inceleme
63 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 1 760%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
578
Kârla kapanan işlemler:
484 (83.73%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (16.26%)
En iyi işlem:
2 200.00 USD
En kötü işlem:
-1 581.17 USD
Brüt kâr:
76 678.76 USD (191 253 pips)
Brüt zarar:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (4 393.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 681.23 USD (18)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
8.48
Alış işlemleri:
327 (56.57%)
Satış işlemleri:
251 (43.43%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
52.70 USD
Ortalama kâr:
158.43 USD
Ortalama zarar:
-491.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-475.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 119.80 USD (2)
Aylık büyüme:
55.37%
Yıllık tahmin:
671.83%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
270.09 USD
Maksimum:
3 591.03 USD (9.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.07% (2 708.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 567
XAGUSD.pro 11
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 31K
XAGUSD.pro -475
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 19K
XAGUSD.pro -877
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 200.00 USD
En kötü işlem: -1 581 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 393.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -475.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxainGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

99380515
İnceleme yok
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
