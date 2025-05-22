SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SlingShort AI
Aphiwat Chariyathaskorn

SlingShort AI

Aphiwat Chariyathaskorn
1 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
1 / 7.5K USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 910%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
624
Kârla kapanan işlemler:
426 (68.26%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (31.73%)
En iyi işlem:
361.40 USD
En kötü işlem:
-70.02 USD
Brüt kâr:
5 807.39 USD (224 548 pips)
Brüt zarar:
-1 763.90 USD (115 982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (219.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
448.61 USD (8)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
13.74%
Maks. mevduat yükü:
6.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
8.42
Alış işlemleri:
433 (69.39%)
Satış işlemleri:
191 (30.61%)
Kâr faktörü:
3.29
Beklenen getiri:
6.48 USD
Ortalama kâr:
13.63 USD
Ortalama zarar:
-8.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-480.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-480.46 USD (12)
Aylık büyüme:
10.20%
Yıllık tahmin:
123.77%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
480.46 USD (12.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.61% (480.46 USD)
Varlığa göre:
20.24% (516.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 624
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 109K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +361.40 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +219.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -480.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


Ortalama derecelendirme:
Wei Jiang
245
Wei Jiang 2025.05.22 10:38 
 

逆势的马丁加仓策略，可能造成很大损失

2025.08.28 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.