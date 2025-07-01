- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
782
Kârla kapanan işlemler:
582 (74.42%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (25.58%)
En iyi işlem:
48.41 USD
En kötü işlem:
-32.94 USD
Brüt kâr:
3 240.04 USD (177 643 pips)
Brüt zarar:
-1 596.81 USD (90 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (199.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.15 USD (37)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
45.59%
Maks. mevduat yükü:
10.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
11.46
Alış işlemleri:
309 (39.51%)
Satış işlemleri:
473 (60.49%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
5.57 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-40.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.23 USD (4)
Aylık büyüme:
2.88%
Yıllık tahmin:
34.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
143.45 USD (8.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.42% (62.05 USD)
Varlığa göre:
27.64% (1 450.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|209
|AUDCAD
|185
|AUDNZD
|134
|GBPUSD
|73
|EURCAD
|48
|EURUSD
|47
|GBPCAD
|39
|USDCAD
|29
|EURGBP
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|430
|AUDCAD
|549
|AUDNZD
|94
|GBPUSD
|168
|EURCAD
|66
|EURUSD
|152
|GBPCAD
|95
|USDCAD
|35
|EURGBP
|55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|24K
|AUDNZD
|6.5K
|GBPUSD
|18K
|EURCAD
|-2.2K
|EURUSD
|8.5K
|GBPCAD
|12K
|USDCAD
|4.4K
|EURGBP
|3.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.41 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +199.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICTrading-Live29
|0.27 × 149
|
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 2729
|
ICMarketsSC-Live08
|0.32 × 107
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
Exness-Real17
|0.49 × 192
|
ICMarketsSC-Live26
|0.64 × 684
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 170
|
MonetaMarkets-Live01
|0.68 × 38
|
ICMarketsSC-Live25
|0.71 × 226
|
ICMarketsSC-Live27
|0.87 × 241
|
Tickmill-Live10
|0.87 × 23
|
ICMarketsSC-Live15
|0.89 × 38
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 32
|
ICMarketsSC-Live09
|1.08 × 91
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
ICMarketsSC-Live07
|1.20 × 35
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
RoboForex-ECN-3
|1.26 × 34
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6487
|
ICMarketsSC-Live33
|1.77 × 3119
