Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 Exness-Real21 0.10 × 10 ICTrading-Live29 0.27 × 149 ICMarketsSC-Live16 0.31 × 2729 ICMarketsSC-Live08 0.32 × 107 Tickmill-Live04 0.49 × 1073 Exness-Real17 0.49 × 192 ICMarketsSC-Live26 0.64 × 684 FusionMarkets-Demo 0.67 × 170 MonetaMarkets-Live01 0.68 × 38 ICMarketsSC-Live25 0.71 × 226 ICMarketsSC-Live27 0.87 × 241 Tickmill-Live10 0.87 × 23 ICMarketsSC-Live15 0.89 × 38 ICMarketsSC-Live02 1.00 × 32 ICMarketsSC-Live09 1.08 × 91 Exness-Real3 1.08 × 60 ICMarketsSC-Live07 1.20 × 35 FXOpen-ECN Live Server 1.22 × 37 RoboForex-ECN-3 1.26 × 34 FPMarkets-Live2 1.53 × 2511 ICMarketsSC-Live11 1.59 × 6487 ICMarketsSC-Live33 1.77 × 3119 88 daha fazla...