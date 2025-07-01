SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MultiWay ICM
PAVEL UDOVICHENKO

MultiWay ICM

PAVEL UDOVICHENKO
1 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
10 / 49K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 480%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
782
Kârla kapanan işlemler:
582 (74.42%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (25.58%)
En iyi işlem:
48.41 USD
En kötü işlem:
-32.94 USD
Brüt kâr:
3 240.04 USD (177 643 pips)
Brüt zarar:
-1 596.81 USD (90 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (199.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.15 USD (37)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
45.59%
Maks. mevduat yükü:
10.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
11.46
Alış işlemleri:
309 (39.51%)
Satış işlemleri:
473 (60.49%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
5.57 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-40.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.23 USD (4)
Aylık büyüme:
2.88%
Yıllık tahmin:
34.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
143.45 USD (8.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.42% (62.05 USD)
Varlığa göre:
27.64% (1 450.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 209
AUDCAD 185
AUDNZD 134
GBPUSD 73
EURCAD 48
EURUSD 47
GBPCAD 39
USDCAD 29
EURGBP 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 430
AUDCAD 549
AUDNZD 94
GBPUSD 168
EURCAD 66
EURUSD 152
GBPCAD 95
USDCAD 35
EURGBP 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 24K
AUDNZD 6.5K
GBPUSD 18K
EURCAD -2.2K
EURUSD 8.5K
GBPCAD 12K
USDCAD 4.4K
EURGBP 3.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.41 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +199.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICTrading-Live29
0.27 × 149
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 2729
ICMarketsSC-Live08
0.32 × 107
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
Exness-Real17
0.49 × 192
ICMarketsSC-Live26
0.64 × 684
FusionMarkets-Demo
0.67 × 170
MonetaMarkets-Live01
0.68 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.71 × 226
ICMarketsSC-Live27
0.87 × 241
Tickmill-Live10
0.87 × 23
ICMarketsSC-Live15
0.89 × 38
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 32
ICMarketsSC-Live09
1.08 × 91
Exness-Real3
1.08 × 60
ICMarketsSC-Live07
1.20 × 35
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
RoboForex-ECN-3
1.26 × 34
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6487
ICMarketsSC-Live33
1.77 × 3119
This signal is powered by the MultiWay EA : 
https://www.mql5.com/en/market/product/142029

Key Features of Signal:

  • Expected average annual return: around 70%–90%
  • Maximum expected drawdown (based on backtesting data for current settings): up to 40%
  • While operating, the signal takes into account not only the quotes of the trading pairs but also:
    • Volatility conditions in global stock markets
    • Volatility of currency rate futures for the base currencies in the traded pairs
    • Volatility and directional signals from the options market for the respective currency pairs
  • A grid system is used, but martingale is not.
  • By default, the signal employs an intelligent exit mechanism to close trades at a loss in the case of prolonged drawdowns — avoiding endless holding of positions.

Trading pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP, GBPCAD, EURCAD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD


If you’d like to subscribe to my signal, please make sure to carefully read this post first.



Ortalama derecelendirme:
CraigR
217
CraigR 2025.07.01 10:22 
 

Stability is exactly what I’m looking for. I hope this signal keeps performing as steadily as it has over the past two years.

