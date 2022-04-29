- Büyüme
İşlemler:
4 090
Kârla kapanan işlemler:
2 467 (60.31%)
Zararla kapanan işlemler:
1 623 (39.68%)
En iyi işlem:
67 967.57 HKD
En kötü işlem:
-25 916.80 HKD
Brüt kâr:
5 952 884.12 HKD (75 644 308 pips)
Brüt zarar:
-4 776 999.88 HKD (60 524 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (2 816.37 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
272 718.27 HKD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
72.90%
Maks. mevduat yükü:
102.04%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.04
Alış işlemleri:
1 917 (46.87%)
Satış işlemleri:
2 173 (53.13%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
287.50 HKD
Ortalama kâr:
2 413.01 HKD
Ortalama zarar:
-2 943.31 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-25 045.55 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-206 606.33 HKD (15)
Aylık büyüme:
7.71%
Yıllık tahmin:
93.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 727.81 HKD
Maksimum:
386 640.72 HKD (27.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.40% (134 295.96 HKD)
Varlığa göre:
29.85% (23 402.64 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1247
|AUDCAD
|574
|NZDCAD
|493
|EURUSD
|440
|AUDNZD
|407
|GBPUSD
|353
|ETHUSD
|287
|GBPCHF
|66
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|47
|EURNZD
|34
|EURGBP
|34
|GBPCAD
|17
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|9
|EURCAD
|6
|USDCHF
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|82K
|AUDCAD
|3.8K
|NZDCAD
|3.3K
|EURUSD
|-628
|AUDNZD
|484
|GBPUSD
|-2.1K
|ETHUSD
|62K
|GBPCHF
|542
|USDCAD
|299
|NZDUSD
|557
|EURNZD
|405
|EURGBP
|161
|GBPCAD
|-416
|EURAUD
|122
|GBPAUD
|227
|EURCAD
|-6
|USDCHF
|-99
|USDJPY
|44
|XAUUSD
|-58
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|15M
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|18K
|EURUSD
|-293
|AUDNZD
|5.9K
|GBPUSD
|-7.1K
|ETHUSD
|505K
|GBPCHF
|2.1K
|USDCAD
|3.6K
|NZDUSD
|-2.4K
|EURNZD
|1K
|EURGBP
|429
|GBPCAD
|-776
|EURAUD
|540
|GBPAUD
|607
|EURCAD
|72
|USDCHF
|-123
|USDJPY
|255
|XAUUSD
|-98
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67 967.57 HKD
En kötü işlem: -25 917 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 816.37 HKD
Maksimum ardışık zarar: -25 045.55 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
VantageInternational-Live 7
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.23 × 159
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
GoMarkets-Real 10
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 271
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.61 × 1666
|
ICMarketsSC-Live33
|0.77 × 13
|
Coinexx-Demo
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.86 × 7
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
