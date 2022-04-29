SinyallerBölümler
Kai Fung Leung

BTC Portfolio

Kai Fung Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
178 hafta
1 / 16K USD
Ayda 38 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 2 251%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 090
Kârla kapanan işlemler:
2 467 (60.31%)
Zararla kapanan işlemler:
1 623 (39.68%)
En iyi işlem:
67 967.57 HKD
En kötü işlem:
-25 916.80 HKD
Brüt kâr:
5 952 884.12 HKD (75 644 308 pips)
Brüt zarar:
-4 776 999.88 HKD (60 524 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (2 816.37 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
272 718.27 HKD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
72.90%
Maks. mevduat yükü:
102.04%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.04
Alış işlemleri:
1 917 (46.87%)
Satış işlemleri:
2 173 (53.13%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
287.50 HKD
Ortalama kâr:
2 413.01 HKD
Ortalama zarar:
-2 943.31 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-25 045.55 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-206 606.33 HKD (15)
Aylık büyüme:
7.71%
Yıllık tahmin:
93.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 727.81 HKD
Maksimum:
386 640.72 HKD (27.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.40% (134 295.96 HKD)
Varlığa göre:
29.85% (23 402.64 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1247
AUDCAD 574
NZDCAD 493
EURUSD 440
AUDNZD 407
GBPUSD 353
ETHUSD 287
GBPCHF 66
USDCAD 48
NZDUSD 47
EURNZD 34
EURGBP 34
GBPCAD 17
EURAUD 15
GBPAUD 9
EURCAD 6
USDCHF 6
USDJPY 6
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 82K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
EURUSD -628
AUDNZD 484
GBPUSD -2.1K
ETHUSD 62K
GBPCHF 542
USDCAD 299
NZDUSD 557
EURNZD 405
EURGBP 161
GBPCAD -416
EURAUD 122
GBPAUD 227
EURCAD -6
USDCHF -99
USDJPY 44
XAUUSD -58
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 15M
AUDCAD 19K
NZDCAD 18K
EURUSD -293
AUDNZD 5.9K
GBPUSD -7.1K
ETHUSD 505K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 3.6K
NZDUSD -2.4K
EURNZD 1K
EURGBP 429
GBPCAD -776
EURAUD 540
GBPAUD 607
EURCAD 72
USDCHF -123
USDJPY 255
XAUUSD -98
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67 967.57 HKD
En kötü işlem: -25 917 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 816.37 HKD
Maksimum ardışık zarar: -25 045.55 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Fyntura-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
Axi-US02-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
FBS-Real-12
0.00 × 19
Weltrade-Live
0.11 × 377
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 159
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
GoMarkets-Real 10
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 271
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1666
ICMarketsSC-Live33
0.77 × 13
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.86 × 7
Osprey-Live
1.50 × 4
İnceleme yok
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTC Portfolio
Ayda 38 USD
2 251%
1
16K
USD
1.2M
HKD
178
99%
4 090
60%
73%
1.24
287.50
HKD
45%
1:500
Kopyala

