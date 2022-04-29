Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Demo 0.00 × 77 Fyntura-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge08 0.00 × 241 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 4 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 7 Axi-US02-Live 0.00 × 4 Exness-Real 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 89 FBS-Real-12 0.00 × 19 Weltrade-Live 0.11 × 377 VantageInternational-Live 7 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live10 0.23 × 159 ICMarketsSC-Live19 0.23 × 143 GoMarkets-Real 10 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live32 0.39 × 271 Pepperstone-Edge07 0.58 × 33 ICMarketsSC-Live07 0.61 × 1666 ICMarketsSC-Live33 0.77 × 13 Coinexx-Demo 0.80 × 5 ICMarketsSC-Live24 0.84 × 498 ICMarketsSC-Live09 0.86 × 7 Osprey-Live 1.50 × 4 47 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya