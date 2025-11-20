- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
910
Kârla kapanan işlemler:
738 (81.09%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (18.90%)
En iyi işlem:
58.35 USD
En kötü işlem:
-44.27 USD
Brüt kâr:
2 462.63 USD (216 335 pips)
Brüt zarar:
-731.66 USD (70 578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (31.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.60 USD (17)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.76%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
22.76
Alış işlemleri:
608 (66.81%)
Satış işlemleri:
302 (33.19%)
Kâr faktörü:
3.37
Beklenen getiri:
1.90 USD
Ortalama kâr:
3.34 USD
Ortalama zarar:
-4.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-67.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.05 USD (7)
Aylık büyüme:
35.38%
Yıllık tahmin:
429.24%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
76.05 USD (5.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.89% (76.05 USD)
Varlığa göre:
0.26% (2.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|910
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|146K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.35 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +31.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Smart traders rely on verified data.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.
Recommended investment: 1000 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD.
İnceleme yok