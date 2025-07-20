SinyallerBölümler
Li Feng Zheng

TZ82

Li Feng Zheng
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 115%
VTMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
111 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (50.00%)
En iyi işlem:
51.65 USD
En kötü işlem:
-26.92 USD
Brüt kâr:
783.60 USD (529 051 pips)
Brüt zarar:
-611.24 USD (172 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (94.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.65 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
24.50%
Maks. mevduat yükü:
16.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
113 (50.90%)
Satış işlemleri:
109 (49.10%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
7.06 USD
Ortalama zarar:
-5.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-35.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.06 USD (6)
Aylık büyüme:
11.43%
Yıllık tahmin:
138.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.99 USD
Maksimum:
83.83 USD (32.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.45% (83.83 USD)
Varlığa göre:
13.81% (30.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-VIP 130
GBPUSD-VIP 19
BTCUSD 14
USDCAD-VIP 13
USDJPY-VIP 12
EURUSD-VIP 10
AUDUSD-VIP 8
NZDUSD-VIP 8
ETHUSD 7
XAUEUR-VIP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-VIP 177
GBPUSD-VIP -21
BTCUSD 32
USDCAD-VIP 17
USDJPY-VIP 9
EURUSD-VIP 8
AUDUSD-VIP 13
NZDUSD-VIP -8
ETHUSD -43
XAUEUR-VIP -10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-VIP 17K
GBPUSD-VIP 1.5K
BTCUSD 354K
USDCAD-VIP 1.4K
USDJPY-VIP 1.1K
EURUSD-VIP 830
AUDUSD-VIP 469
NZDUSD-VIP -301
ETHUSD -14K
XAUEUR-VIP -901
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.65 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +94.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.