Ken Rmah

Kenni Trades Gold Breakout

Ken Rmah
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 499%
Fyntura-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
297
Kârla kapanan işlemler:
189 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (36.36%)
En iyi işlem:
47.95 USD
En kötü işlem:
-32.03 USD
Brüt kâr:
1 401.65 USD (132 007 pips)
Brüt zarar:
-523.48 USD (49 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (108.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.44 USD (6)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
14.43%
Maks. mevduat yükü:
19.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
6.97
Alış işlemleri:
195 (65.66%)
Satış işlemleri:
102 (34.34%)
Kâr faktörü:
2.68
Beklenen getiri:
2.96 USD
Ortalama kâr:
7.42 USD
Ortalama zarar:
-4.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-79.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.99 USD (5)
Aylık büyüme:
18.39%
Yıllık tahmin:
223.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
125.99 USD (11.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.18% (90.63 USD)
Varlığa göre:
23.07% (48.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 255
NASUSD 42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 832
NASUSD 47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 82K
NASUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.95 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +108.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Fyntura-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Minimum Deposit $300

Expected To Have 30% Drawdown

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

İnceleme yok
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 09:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 09:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 16:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.13 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 10:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.01 01:52
Share of trading days is too low
2025.05.01 01:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.01 01:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.01 00:42
Share of trading days is too low
2025.05.01 00:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.01 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.28 23:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 23:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kenni Trades Gold Breakout
Ayda 50 USD
499%
0
0
USD
1.1K
USD
23
100%
297
63%
14%
2.67
2.96
USD
23%
1:500
