Alexander Kalinkin

NightVisionEA ICM

Alexander Kalinkin
15 inceleme
Güvenilirlik
297 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 354%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 063
Kârla kapanan işlemler:
4 808 (68.07%)
Zararla kapanan işlemler:
2 255 (31.93%)
En iyi işlem:
92.44 USD
En kötü işlem:
-141.22 USD
Brüt kâr:
16 924.79 USD (495 934 pips)
Brüt zarar:
-13 925.11 USD (376 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (80.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
326.94 USD (19)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
34.51%
Maks. mevduat yükü:
13.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
4.24
Alış işlemleri:
3 997 (56.59%)
Satış işlemleri:
3 066 (43.41%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
3.52 USD
Ortalama zarar:
-6.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-110.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-239.30 USD (3)
Aylık büyüme:
1.84%
Yıllık tahmin:
22.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.45 USD
Maksimum:
707.64 USD (13.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.37% (707.64 USD)
Varlığa göre:
10.19% (235.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 981
USDJPY 897
USDCHF 700
EURGBP 530
GBPUSD 526
EURCAD 491
AUDNZD 425
EURAUD 351
GBPAUD 328
GBPCAD 320
NZDUSD 301
GBPCHF 298
EURNZD 274
EURUSD 234
AUDJPY 198
AUDCAD 85
CHFJPY 68
USDCAD 32
AUDCHF 24
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF 226
USDJPY 903
USDCHF -4
EURGBP 505
GBPUSD 49
EURCAD 264
AUDNZD 153
EURAUD 94
GBPAUD 124
GBPCAD -234
NZDUSD 320
GBPCHF 288
EURNZD 352
EURUSD -268
AUDJPY 182
AUDCAD 37
CHFJPY 69
USDCAD -60
AUDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF 10K
USDJPY 26K
USDCHF 3.6K
EURGBP 13K
GBPUSD 2.9K
EURCAD 15K
AUDNZD 5.9K
EURAUD 9.2K
GBPAUD 7.1K
GBPCAD -6.3K
NZDUSD 6.7K
GBPCHF 4.1K
EURNZD 15K
EURUSD -3.7K
AUDJPY 8.1K
AUDCAD 2.1K
CHFJPY 3.9K
USDCAD -416
AUDCHF 360
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.44 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +80.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 12
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 27
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
FusionMarkets-Live
0.14 × 21
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
Coinexx-Demo
0.19 × 75
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 157
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 163
ICMarketsSC-Live27
0.58 × 1201
ICMarketsSC-Live17
0.58 × 489
225 daha fazla...
NightVision EA - expert advisor.

MT4 version is here.

Or MT5 version here

The risks on the signal are stated here (up to ~25% as per the historical backtests):




Ortalama derecelendirme:
Yonatan Haim
369
Yonatan Haim 2024.07.27 21:10 
 

i love your signal, but before weekend it is beter not to put t.p

Oleksandr Novosiadlyi
2450
Oleksandr Novosiadlyi 2022.09.12 15:25 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

BMLABO_
141
BMLABO_ 2022.02.23 18:19 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Shi Dan Qiu
1300
Shi Dan Qiu 2021.10.24 10:55 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

wakase-T
281
wakase-T 2021.10.21 12:46  (2021.10.25 15:17 değiştirildi) 
 

2021/10/25

The loss is large and the profit is small.

2021/10/21

Although the expected payoff is 1.81 USD, I think that the DD of 47 USD in one trade has a wrong idea about stop-loss.

I'm very sorry that I subscribed because I thought it was a signal with the concept of stop-loss insurance in the trade history.

visonsoft
57
visonsoft 2021.08.30 15:50 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

dany761
2468
dany761 2021.07.23 09:15 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

jitkasemp
1573
jitkasemp 2021.07.22 17:56 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

ALEX
2945
ALEX 2021.07.22 13:11 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Nan Zhang
1921
Nan Zhang 2021.01.06 09:01 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

juanan González
96
juanan González 2020.12.21 18:07 
 

no opera solo hace pequeñas operaciones con beneficio en 2 o 3 pips para parecer que la cuenta sige teniendo rentabilidad y no es cierto , mala señal

Wichai Chomvijit
1128
Wichai Chomvijit 2020.11.27 16:40 
 

Good signal and low DD.

kapa77
901
kapa77 2020.11.10 04:41 
 

Great signal.

Uran Deliana
1054
Uran Deliana 2020.10.30 14:44 
 

Good signal. Always SL and TP. Keep it up Alexander and don't change your strategy.

otuwe
31
otuwe 2020.10.02 17:14   

I made a mistake in subscribing, and quickly unsubscribed in less than 3 mins after clicking subscribe

2022.01.07 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.01.07 10:40 2022.01.07 10:40:35  

Hello! Trading has been resumed. Regards, Alex

2021.12.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.12.23 13:13 2021.12.23 13:13:20  

Dear all, Trading will be stopped today and will be resumed after the New Year (4-6 January 2022). All Merry Christmas and a Happy New Year!

2021.10.21 21:49
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.69% of days out of 639 days of the signal's entire lifetime.
2021.10.18 06:13
Share of days for 80% of growth is too low
2021.07.19 13:08
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.95% of days out of 545 days of the signal's entire lifetime.
2021.07.16 18:38 2021.07.16 18:38:30  

Dear all, For your information: subscription will be increased to $35 since August 1st 2021.

2021.07.01 22:56 2021.07.01 22:56:57  

Hello, The subscription will be increased to $35 since August 1st.

2021.07.01 22:56 2021.07.01 22:56:21  

Добрый день, С 1 августа подписка будет увеличена до $35 в месяц.

2021.07.01 03:00
Share of days for 80% of growth is too low
2021.06.25 02:23
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.99% of days out of 521 days of the signal's entire lifetime.
2021.06.23 19:33
Share of days for 80% of growth is too low
2021.01.17 23:41
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.96% of days out of 363 days of the signal's entire lifetime.
2021.01.08 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2020.12.24 09:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2020.10.30 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2020.10.28 01:19
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2020.10.28 00:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2020.10.23 22:50
Share of days for 80% of growth is too low
