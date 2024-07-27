- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 063
Kârla kapanan işlemler:
4 808 (68.07%)
Zararla kapanan işlemler:
2 255 (31.93%)
En iyi işlem:
92.44 USD
En kötü işlem:
-141.22 USD
Brüt kâr:
16 924.79 USD (495 934 pips)
Brüt zarar:
-13 925.11 USD (376 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (80.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
326.94 USD (19)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
34.51%
Maks. mevduat yükü:
13.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
4.24
Alış işlemleri:
3 997 (56.59%)
Satış işlemleri:
3 066 (43.41%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
3.52 USD
Ortalama zarar:
-6.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-110.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-239.30 USD (3)
Aylık büyüme:
1.84%
Yıllık tahmin:
22.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.45 USD
Maksimum:
707.64 USD (13.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.37% (707.64 USD)
Varlığa göre:
10.19% (235.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|981
|USDJPY
|897
|USDCHF
|700
|EURGBP
|530
|GBPUSD
|526
|EURCAD
|491
|AUDNZD
|425
|EURAUD
|351
|GBPAUD
|328
|GBPCAD
|320
|NZDUSD
|301
|GBPCHF
|298
|EURNZD
|274
|EURUSD
|234
|AUDJPY
|198
|AUDCAD
|85
|CHFJPY
|68
|USDCAD
|32
|AUDCHF
|24
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|226
|USDJPY
|903
|USDCHF
|-4
|EURGBP
|505
|GBPUSD
|49
|EURCAD
|264
|AUDNZD
|153
|EURAUD
|94
|GBPAUD
|124
|GBPCAD
|-234
|NZDUSD
|320
|GBPCHF
|288
|EURNZD
|352
|EURUSD
|-268
|AUDJPY
|182
|AUDCAD
|37
|CHFJPY
|69
|USDCAD
|-60
|AUDCHF
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|10K
|USDJPY
|26K
|USDCHF
|3.6K
|EURGBP
|13K
|GBPUSD
|2.9K
|EURCAD
|15K
|AUDNZD
|5.9K
|EURAUD
|9.2K
|GBPAUD
|7.1K
|GBPCAD
|-6.3K
|NZDUSD
|6.7K
|GBPCHF
|4.1K
|EURNZD
|15K
|EURUSD
|-3.7K
|AUDJPY
|8.1K
|AUDCAD
|2.1K
|CHFJPY
|3.9K
|USDCAD
|-416
|AUDCHF
|360
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +92.44 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +80.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 12
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 27
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.13 × 15
|
FusionMarkets-Live
|0.14 × 21
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
Coinexx-Demo
|0.19 × 75
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 157
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 163
|
ICMarketsSC-Live27
|0.58 × 1201
|
ICMarketsSC-Live17
|0.58 × 489
Hello! Trading has been resumed. Regards, Alex
Dear all, Trading will be stopped today and will be resumed after the New Year (4-6 January 2022). All Merry Christmas and a Happy New Year!
Dear all, For your information: subscription will be increased to $35 since August 1st 2021.
Hello, The subscription will be increased to $35 since August 1st.
Добрый день, С 1 августа подписка будет увеличена до $35 в месяц.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
354%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
297
100%
7 063
68%
35%
1.21
0.42
USD
USD
19%
1:500
i love your signal, but before weekend it is beter not to put t.p
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı
2021/10/25
The loss is large and the profit is small.
2021/10/21
Although the expected payoff is 1.81 USD, I think that the DD of 47 USD in one trade has a wrong idea about stop-loss.
I'm very sorry that I subscribed because I thought it was a signal with the concept of stop-loss insurance in the trade history.
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı
no opera solo hace pequeñas operaciones con beneficio en 2 o 3 pips para parecer que la cuenta sige teniendo rentabilidad y no es cierto , mala señal
Good signal and low DD.
Great signal.
Good signal. Always SL and TP. Keep it up Alexander and don't change your strategy.
I made a mistake in subscribing, and quickly unsubscribed in less than 3 mins after clicking subscribe