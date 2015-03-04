SignauxSections
MetaTrader 4 Signaux de trading avec exécution automatique sur votre compte

Signals est un service de trading de copie vous permettant de copier automatiquement les transactions du fournisseur sur votre compte de trading. Utilisez les signaux pour augmenter votre efficacité de trading de Forex.

Fiabilité Voir tout
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
3.5 (4)
MCA100 1 249% croissance depuis 2023 Fiabilité  100% Algo trading 28 Copie pour 30 USD par mois
Chan Woon Chuan Chan Woon Chuan
The FundX 5 562% croissance depuis 2024 Fiabilité  0% Algo trading 1 Copie pour 50 USD par mois
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 111% croissance depuis 2024 Fiabilité  99% Algo trading 5 Copie pour 30 USD par mois
Aphiwat Chariyathaskorn Aphiwat Chariyathaskorn
1 (1)
SlingShort AI 910% croissance depuis 2024 Fiabilité  98% Algo trading 1 Copie pour 50 USD par mois
Mikhail Voropaev Mikhail Voropaev
NightTrade 1 727% croissance depuis 2021 Fiabilité  98% Algo trading 0 Copie pour 30 USD par mois
Phan Tran Kien Phan Tran Kien
3.48 (7)
Phan Kien 742% croissance depuis 2023 Fiabilité  0% Algo trading 0 Copie pour 30 USD par mois
Wei Chen Wei Chen
2.17 (4)
AM strategy 855% croissance depuis 2019 Fiabilité  99% Algo trading 0 Copie pour 200 USD par mois
Jaroslav Rajcher Jaroslav Rajcher
EA Happy Breakout VT 1 191% croissance depuis 2022 Fiabilité  100% Algo trading 0 Copie pour 999 USD par mois
Ming Ying Lee Ming Ying Lee
Friday Pro by Mingtrader 498% croissance depuis 2023 Fiabilité  99% Algo trading 0 Copie pour 30 USD par mois
Anton Rybin Anton Rybin
Golden System 2 448% croissance depuis 2022 Fiabilité  100% Algo trading 1 Copie pour 30 USD par mois
Ken Rmah Ken Rmah
Kenni Trades Gold Breakout 458% croissance depuis 2025 Fiabilité  100% Algo trading 0 Copie pour 50 USD par mois
Michaela Kreindl Michaela Kreindl
3.4 (15)
Night Club 410% croissance depuis 2020 Fiabilité  100% Algo trading 0 Copie pour 30 USD par mois
Populaire parmi les abonnés Voir tout
Hossein Davarynejad Hossein Davarynejad
5 (1)
Theranto v3 Live 2 2 181% croissance depuis 2024 Fiabilité  98% Algo trading 47 Copie pour 30 USD par mois
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
4.28 (6)
KingFX AU 25 452% croissance depuis 2022 Fiabilité  99% Algo trading 32 Copie pour 40 USD par mois
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
3.5 (4)
MCA100 1 249% croissance depuis 2023 Fiabilité  100% Algo trading 28 Copie pour 30 USD par mois
Yunmin Fang Yunmin Fang
3.17 (2)
NeroSignal 1 039% croissance depuis 2024 Fiabilité  100% Algo trading 21 Copie pour 60 USD par mois
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
2.83 (2)
Gold pro 1 638% croissance depuis 2025 Fiabilité  88% Algo trading 15 Copie pour 30 USD par mois
Sugianto Sugianto
3.48 (28)
SEA South East EA 79% croissance depuis 2022 Fiabilité  99% Algo trading 13 Copie pour 30 USD par mois
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 679% croissance depuis 2024 Fiabilité  100% Algo trading 12 Copie pour 50 USD par mois
Feng Ming Zhang Feng Ming Zhang
2.92 (4)
My Thor strategy s38 95 246% croissance depuis 2021 Fiabilité  99% Algo trading 11 Copie pour 30 USD par mois
PAVEL UDOVICHENKO PAVEL UDOVICHENKO
5 (1)
MultiWay ICM 480% croissance depuis 2024 Fiabilité  99% Algo trading 10 Copie pour 30 USD par mois
Dmitry Kondrashov Dmitry Kondrashov
2.33 (2)
Wolf Scalper MT4 1 060% croissance depuis 2022 Fiabilité  100% Algo trading 9 Copie pour 30 USD par mois
Serhii Cheremisin Serhii Cheremisin
5 (2)
VMA signal 64% croissance depuis 2024 Fiabilité  0% Algo trading 8 Copie pour 50 USD par mois
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
UpFuji MT4 134% croissance depuis 2023 Fiabilité  99% Algo trading 6 Copie pour 30 USD par mois
Meilleur résultat Voir tout
Nouveau Voir tout
Kristina Dehtiarova Kristina Dehtiarova
Sputnik2019 1 611% croissance depuis 2019 Fiabilité  99% Algo trading 0 Copie pour 30 USD par mois
Gold Voir tout
Crypto Voir tout
Signaux avec USD devise de dépôt Voir tout
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.

Regardez les tutoriels vidéo sur les signaux de trading sur YouTube

Choisissez un signal qui vous intéresse et abonnez-vous en quelques clics. Les comptes surveillés sont fournis avec des statistiques détaillées et un historique de trading. Regardez une Vidéo tutoriel sur la façon de vous abonner à un signal.

Vendez les signaux de votre système de trading à des milliers d'abonnés à travers le monde en restant son seul développeur. Avec notre service, votre stratégie réussie peut vous rapporter un bénéfice même en cas d’un petit budget de démarrage.

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading {0} MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.