İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
110 (83.96%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (16.03%)
En iyi işlem:
166.21 USD
En kötü işlem:
-362.91 USD
Brüt kâr:
564.44 USD (12 663 pips)
Brüt zarar:
-410.71 USD (3 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (110.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
334.49 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.01%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
118 (90.08%)
Satış işlemleri:
13 (9.92%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
5.13 USD
Ortalama zarar:
-19.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-362.91 USD (1)
Aylık büyüme:
5.12%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
180.76 USD
Maksimum:
362.91 USD (11.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.40% (362.91 USD)
Varlığa göre:
10.58% (335.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|154
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +166.21 USD
En kötü işlem: -363 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +110.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
VantageInternational-Live 7
|0.60 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.61 × 809
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.67 × 29108
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
2
6.4K
USD
USD
3.2K
USD
USD
4
96%
131
83%
100%
1.37
1.17
USD
USD
11%
1:500