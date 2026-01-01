시그널섹션
필터
시그널 생성

사용자 계정에서 자동 실행을 사용하는 MetaTrader 4의 거래 시그널

시그널은 거래 계정에 있는 공급업자의 거래를 자동으로 복제할 수 있는 거래 복제 서비스입니다. 시그널을 사용하여 외환 거래 효율성을 높이십시오.

브로커 서버

저희는 계정에 복제하기에 가장 좋은 조건을 갖춘 시그널을 선택합니다:

최대 이익 안정성 1개월 이내 수익 하루중 50 USD 이하 리뷰 있음 레버리지 1:100 사용중 로봇
안정성 모두 보기
Ken Rmah Ken Rmah
5 (1)
Kenni Trades Gold Breakout 746% 다음 이후의 성장 2025 안정성  100% Algo 트레이딩 7 월별 30 USD  복사
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 093% 다음 이후의 성장 2024 안정성  99% Algo 트레이딩 2 월별 30 USD  복사
Zuo Wei Jia Zuo Wei Jia
Shunshi 793% 다음 이후의 성장 2024 안정성  100% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Wei Chen Wei Chen
2.17 (4)
TP TRADER 1 148% 다음 이후의 성장 2019 안정성  99% Algo 트레이딩 0 월별 200 USD  복사
Aphiwat Chariyathaskorn Aphiwat Chariyathaskorn
1 (1)
SlingShort AI 614% 다음 이후의 성장 2024 안정성  98% Algo 트레이딩 1 월별 50 USD  복사
Djamil Karim Djamil Karim
ACCURATE 306% 다음 이후의 성장 2025 안정성  99% Algo 트레이딩 6 월별 30 USD  복사
Chinawut Wanthong Chinawut Wanthong
Quant Happy Gold 566% 다음 이후의 성장 2025 안정성  98% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
NES Technology Ahmad Zakwan Bin Ariffin
Axis Alpha Capital 609% 다음 이후의 성장 2024 안정성  99% Algo 트레이딩 1 월별 30 USD  복사
Andri Husman Andri Husman
Jossgrowthh 486% 다음 이후의 성장 2025 안정성  99% Algo 트레이딩 2 월별 30 USD  복사
Li Feng Zheng Li Feng Zheng
TZ82 463% 다음 이후의 성장 2025 안정성  0% Algo 트레이딩 0 월별 60 USD  복사
Kevin Rana Sidharta Kevin Rana Sidharta
Kivenara 815m52ff 425% 다음 이후의 성장 2024 안정성  100% Algo 트레이딩 0 월별 30 USD  복사
Alexander Kalinkin Alexander Kalinkin
3.43 (14)
NightVisionEA ICM 370% 다음 이후의 성장 2020 안정성  100% Algo 트레이딩 0 월별 35 USD  복사
구독자들 사이에서 유명 모두 보기
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
3.33 (8)
Gold pro 4 987% 다음 이후의 성장 2025 안정성  87% Algo 트레이딩 43 월별 30 USD  복사
Sugianto Sugianto
3.48 (28)
SEA South East EA 89% 다음 이후의 성장 2022 안정성  99% Algo 트레이딩 13 월별 30 USD  복사
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4 (8)
MCA100 1 088% 다음 이후의 성장 2023 안정성  100% Algo 트레이딩 12 월별 30 USD  복사
PAVEL UDOVICHENKO PAVEL UDOVICHENKO
5 (1)
MultiWay ICM 538% 다음 이후의 성장 2024 안정성  99% Algo 트레이딩 12 월별 30 USD  복사
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 1 000% 다음 이후의 성장 2024 안정성  100% Algo 트레이딩 11 월별 50 USD  복사
Dany Wardiyanto Dany Wardiyanto
Turtle One 273% 다음 이후의 성장 2025 안정성  99% Algo 트레이딩 11 월별 30 USD  복사
King Yiu Fung King Yiu Fung
FF34 King EatFast28 Copy Real 2 440% 다음 이후의 성장 2023 안정성  99% Algo 트레이딩 11 월별 30 USD  복사
Konstantin Kulikov Konstantin Kulikov
4.33 (1)
My Authors Programs 539% 다음 이후의 성장 2025 안정성  100% Algo 트레이딩 10 월별 30 USD  복사
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
3.81 (7)
KingFX AU 363% 다음 이후의 성장 2022 안정성  99% Algo 트레이딩 8 월별 40 USD  복사
Igor Loza Igor Loza
5 (3)
Sputnik Hyperion 1 20% 다음 이후의 성장 2025 안정성  97% Algo 트레이딩 8 월별 30 USD  복사
Ken Rmah Ken Rmah
5 (1)
Kenni Trades Gold Breakout 746% 다음 이후의 성장 2025 안정성  100% Algo 트레이딩 7 월별 30 USD  복사
Djamil Karim Djamil Karim
ACCURATE 306% 다음 이후의 성장 2025 안정성  99% Algo 트레이딩 6 월별 30 USD  복사
하이 스코어 모두 보기
모두 보기
Forex 모두 보기
Gold 모두 보기
Crypto 모두 보기
USD 예금 통화의 시그널 모두 보기
모든 시그널 보기 >>
구독자는 시그널을 구독할 때 모든 실행 위험을 용인합니다. 과거의 통계로는 미래에 어떤 수익성도 보장할 수 없습니다.

 유튜브에서 트레이딩 시그널에 관한 튜토리얼 영상을 시청하십시오

관심 있는 시그널을 선택하시고 몇 번의 클릭만으로 구독하십시오. 모니터링되는 계정에는 상세한 통계 및 거래 내역이 제공됩니다. 시그널 구독 방법에 대한 튜터리얼 영상을 시청하십시오.

거래 시스템의 시그널을 독점 개발자로서 전 세계 수천 명의 가입자에게 판매할 수 있습니다. 당사의 서비스를 통해 귀하의 성공적인 전략은 적은 창업용 예산만으로도 수익을 창출할 수 있습니다.

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader {0} 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.