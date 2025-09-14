- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
558 (80.86%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (19.13%)
En iyi işlem:
19.84 USD
En kötü işlem:
-26.90 USD
Brüt kâr:
1 313.78 USD (132 601 pips)
Brüt zarar:
-618.61 USD (61 022 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (26.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.25 USD (19)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
5.07%
Maks. mevduat yükü:
45.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
16.11
Alış işlemleri:
293 (42.46%)
Satış işlemleri:
397 (57.54%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-4.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-17.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.14 USD (6)
Aylık büyüme:
14.38%
Yıllık tahmin:
174.51%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.14 USD (4.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.45% (43.14 USD)
Varlığa göre:
51.62% (98.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|695
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.84 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +26.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1 638%
14
12K
USD
USD
229
USD
USD
32
88%
690
80%
5%
2.12
1.01
USD
USD
52%
1:500
Very good signal, very profitable. But I only risk the same amount as the provider (200$) so my profits are only covering the signal costs. Works very good on IC Markets, it is recomended.
Помимо сигналов 0.01 лота былоло много сигналов по 0.08 которые не отображаются в истории сигнала. В итоге депозит проигран, ау продавца все хорошо(