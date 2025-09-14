SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold pro
Ngo Thanh Minh

Gold pro

Ngo Thanh Minh
2 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
14 / 12K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 638%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
558 (80.86%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (19.13%)
En iyi işlem:
19.84 USD
En kötü işlem:
-26.90 USD
Brüt kâr:
1 313.78 USD (132 601 pips)
Brüt zarar:
-618.61 USD (61 022 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (26.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.25 USD (19)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
5.07%
Maks. mevduat yükü:
45.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
16.11
Alış işlemleri:
293 (42.46%)
Satış işlemleri:
397 (57.54%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-4.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-17.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.14 USD (6)
Aylık büyüme:
14.38%
Yıllık tahmin:
174.51%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.14 USD (4.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.45% (43.14 USD)
Varlığa göre:
51.62% (98.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 690
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 695
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.84 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +26.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Ortalama derecelendirme:
handycrash
221
handycrash 2025.09.14 07:11 
 

Very good signal, very profitable. But I only risk the same amount as the provider (200$) so my profits are only covering the signal costs. Works very good on IC Markets, it is recomended.

Ivan Nauros
162
Ivan Nauros 2025.08.13 18:30 
 

Помимо сигналов 0.01 лота былоло много сигналов по 0.08 которые не отображаются в истории сигнала. В итоге депозит проигран, ау продавца все хорошо(

2025.07.10 23:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 00:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 00:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 10:31
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 19:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 00:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 06:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.22 22:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.11 08:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.11 08:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.25 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.21 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.20 08:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.20 04:45
Share of trading days is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold pro
Ayda 30 USD
1 638%
14
12K
USD
229
USD
32
88%
690
80%
5%
2.12
1.01
USD
52%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.