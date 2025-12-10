SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ultra Instinct Gold
Nestor Alejandro Chiariello

Ultra Instinct Gold

Nestor Alejandro Chiariello
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 140%
FPMarketsSC-Live4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
331
Kârla kapanan işlemler:
171 (51.66%)
Zararla kapanan işlemler:
160 (48.34%)
En iyi işlem:
60.16 USD
En kötü işlem:
-63.20 USD
Brüt kâr:
1 866.18 USD (93 869 pips)
Brüt zarar:
-1 461.01 USD (87 232 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (43.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.16 USD (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
43.66%
Maks. mevduat yükü:
1.21%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
183 (55.29%)
Satış işlemleri:
148 (44.71%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
10.91 USD
Ortalama zarar:
-9.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-28.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-172.68 USD (5)
Aylık büyüme:
4.32%
Yıllık tahmin:
52.38%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
359.60 USD (36.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.18% (359.60 USD)
Varlığa göre:
0.18% (1.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 313
EURUSD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 403
EURUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.7K
EURUSD 90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.16 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +43.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ultra Instinct Gold
Ayda 30 USD
140%
0
0
USD
694
USD
28
99%
331
51%
44%
1.27
1.22
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.