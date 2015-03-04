SegnaliSezioni
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
3.5 (4)
MCA100 1 249% crescita dal 2023 Affidabilità  100% Algo trading 29 Copia per 30 USD al mese
Chan Woon Chuan Chan Woon Chuan
The FundX 5 583% crescita dal 2024 Affidabilità  0% Algo trading 1 Copia per 100 USD al mese
Joel Juanpere Joel Juanpere
SFE Portfolio1 1 684% crescita dal 2015 Affidabilità  96% Algo trading 1 Copia per 100 USD al mese
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 111% crescita dal 2024 Affidabilità  99% Algo trading 5 Copia per 30 USD al mese
Aphiwat Chariyathaskorn Aphiwat Chariyathaskorn
1 (1)
SlingShort AI 910% crescita dal 2024 Affidabilità  98% Algo trading 1 Copia per 50 USD al mese
Mikhail Voropaev Mikhail Voropaev
NightTrade 1 727% crescita dal 2021 Affidabilità  98% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Phan Tran Kien Phan Tran Kien
3.48 (7)
Phan Kien 742% crescita dal 2023 Affidabilità  0% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Wei Chen Wei Chen
2.17 (4)
AM strategy 856% crescita dal 2019 Affidabilità  99% Algo trading 1 Copia per 200 USD al mese
Jaroslav Rajcher Jaroslav Rajcher
EA Happy Breakout VT 1 191% crescita dal 2022 Affidabilità  100% Algo trading 0 Copia per 999 USD al mese
Ming Ying Lee Ming Ying Lee
Friday Pro by Mingtrader 498% crescita dal 2023 Affidabilità  99% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Michaela Kreindl Michaela Kreindl
3.4 (15)
Night Club 410% crescita dal 2020 Affidabilità  100% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
Ken Rmah Ken Rmah
Kenni Trades Gold Breakout 458% crescita dal 2025 Affidabilità  100% Algo trading 0 Copia per 50 USD al mese
Hossein Davarynejad Hossein Davarynejad
5 (1)
Theranto v3 Live 2 2 201% crescita dal 2024 Affidabilità  98% Algo trading 46 Copia per 30 USD al mese
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
4.28 (6)
KingFX AU 25 452% crescita dal 2022 Affidabilità  99% Algo trading 32 Copia per 40 USD al mese
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
3.5 (4)
MCA100 1 249% crescita dal 2023 Affidabilità  100% Algo trading 29 Copia per 30 USD al mese
Yunmin Fang Yunmin Fang
3.17 (2)
NeroSignal 1 042% crescita dal 2024 Affidabilità  100% Algo trading 21 Copia per 60 USD al mese
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
2.83 (2)
Gold pro 1 638% crescita dal 2025 Affidabilità  88% Algo trading 15 Copia per 30 USD al mese
Sugianto Sugianto
3.48 (28)
SEA South East EA 80% crescita dal 2022 Affidabilità  99% Algo trading 13 Copia per 30 USD al mese
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 679% crescita dal 2024 Affidabilità  100% Algo trading 11 Copia per 50 USD al mese
Feng Ming Zhang Feng Ming Zhang
2.92 (4)
My Thor strategy s38 95 246% crescita dal 2021 Affidabilità  99% Algo trading 11 Copia per 30 USD al mese
PAVEL UDOVICHENKO PAVEL UDOVICHENKO
5 (1)
MultiWay ICM 480% crescita dal 2024 Affidabilità  99% Algo trading 10 Copia per 30 USD al mese
Dmitry Kondrashov Dmitry Kondrashov
2.33 (2)
Wolf Scalper MT4 1 023% crescita dal 2022 Affidabilità  100% Algo trading 9 Copia per 30 USD al mese
Serhii Cheremisin Serhii Cheremisin
5 (2)
VMA signal 64% crescita dal 2024 Affidabilità  0% Algo trading 8 Copia per 50 USD al mese
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 111% crescita dal 2024 Affidabilità  99% Algo trading 5 Copia per 30 USD al mese
GlobalX Multistrategies 477% crescita dal 2022 Affidabilità  99% Algo trading 0 Copia per 30 USD al mese
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.

Guarda i video tutorial sui segnali di trading su YouTube

Scegli un segnale che ti interessa e iscriviti in pochi clic. Gli account monitorati sono forniti di statistiche dettagliate e di cronologia di trading. Guarda un Video Tutorial su come abbonarsi a un Segnale.

Vendi i segnali del tuo sistema di trading a migliaia di abbonati in tutto il mondo rimanendo il suo unico sviluppatore. Con il nostro servizio, la tua strategia di successo può farti guadagnare anche con un piccolo budget iniziale.

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader {0}.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.