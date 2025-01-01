СигналыРазделы
Торговые сигналы для MetaTrader 4 с автоматическим исполнением на вашем счете

Сигналы - это сервис копи-трейдинга, когда сделки поставщика автоматически повторяются на вашем торговом счете. Используйте сигналы, чтобы повысить эффективность вашей торговли на форексе.

Мы выберем для вас сигналы с наилучшими условиями копирования на ваш счет:

LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4 (8)
MCA100 1 192% прирост с 2023 Надежность  100% Алготрейдинг 10 Копировать за 30 USD в месяц
Anton Dorofeev Anton Dorofeev
1 (1)
Annic 2 393% прирост с 2021 Надежность  92% Алготрейдинг 1 Копировать за 30 USD в месяц
Mikhail Voropaev Mikhail Voropaev
NightTrade 1 892% прирост с 2021 Надежность  98% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Qi Kai Fan Qi Kai Fan
BTC ICMarkets 50 high risk 1 080% прирост с 2024 Надежность  99% Алготрейдинг 2 Копировать за 30 USD в месяц
Ken Rmah Ken Rmah
5 (1)
Kenni Trades Gold Breakout 784% прирост с 2025 Надежность  100% Алготрейдинг 1 Копировать за 30 USD в месяц
Zuo Wei Jia Zuo Wei Jia
Shunshi 688% прирост с 2024 Надежность  100% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Aphiwat Chariyathaskorn Aphiwat Chariyathaskorn
1 (1)
SlingShort AI 569% прирост с 2024 Надежность  98% Алготрейдинг 2 Копировать за 50 USD в месяц
Djamil Karim Djamil Karim
ACCURATE 290% прирост с 2025 Надежность  99% Алготрейдинг 6 Копировать за 30 USD в месяц
Papada Pitchayachananon Papada Pitchayachananon
Eightcap 491 490% прирост с 2025 Надежность  100% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Wei Chen Wei Chen
2.17 (4)
TP TRADER 1 050% прирост с 2019 Надежность  99% Алготрейдинг 0 Копировать за 200 USD в месяц
Adul Tanthuvanit Adul Tanthuvanit
GoldBot1 458% прирост с 2025 Надежность  100% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Chinawut Wanthong Chinawut Wanthong
Quant Happy Gold 435% прирост с 2025 Надежность  98% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Выбор подписчиков Смотреть все
Hossein Davarynejad Hossein Davarynejad
4.07 (5)
Theranto v3 Live 2 3 255% прирост с 2024 Надежность  99% Алготрейдинг 81 Копировать за 30 USD в месяц
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
3.78 (6)
Gold pro 4 337% прирост с 2025 Надежность  87% Алготрейдинг 33 Копировать за 30 USD в месяц
Sugianto Sugianto
3.48 (28)
SEA South East EA 89% прирост с 2022 Надежность  99% Алготрейдинг 16 Копировать за 30 USD в месяц
PAVEL UDOVICHENKO PAVEL UDOVICHENKO
5 (1)
MultiWay ICM 537% прирост с 2024 Надежность  99% Алготрейдинг 12 Копировать за 30 USD в месяц
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 968% прирост с 2024 Надежность  100% Алготрейдинг 10 Копировать за 50 USD в месяц
King Yiu Fung King Yiu Fung
FF34 King EatFast28 Copy Real 2 230% прирост с 2023 Надежность  99% Алготрейдинг 10 Копировать за 30 USD в месяц
Senja Karesa Putri Senja Karesa Putri
1 (1)
PP One Shoots 394% прирост с 2025 Надежность  0% Алготрейдинг 9 Копировать за 30 USD в месяц
Konstantin Kulikov Konstantin Kulikov
4.33 (1)
My Authors Programs 501% прирост с 2025 Надежность  100% Алготрейдинг 8 Копировать за 30 USD в месяц
Dany Wardiyanto Dany Wardiyanto
Turtle One 276% прирост с 2025 Надежность  99% Алготрейдинг 8 Копировать за 30 USD в месяц
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
3.81 (7)
KingFX AU 363% прирост с 2022 Надежность  99% Алготрейдинг 8 Копировать за 40 USD в месяц
Igor Loza Igor Loza
5 (3)
Sputnik Hyperion 1 18% прирост с 2025 Надежность  97% Алготрейдинг 8 Копировать за 30 USD в месяц
Лучшие показатели Смотреть все
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
3.25 (17)
Scalp IC Markets ECN 6 180% прирост с 2019 Надежность  95% Алготрейдинг 2 Копировать за 39 USD в месяц
Dinh Van Hung Dinh Van Hung
ATong 5 094% прирост с 2021 Надежность  99% Алготрейдинг 1 Копировать за 30 USD в месяц
Nino Guevara Ruwano Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Niguru GBP 16 661% прирост с 2023 Надежность  100% Алготрейдинг 0 Копировать за 888 USD в месяц
Hong Xu Yu Hong Xu Yu
Winneryu01 6 685% прирост с 2023 Надежность  99% Алготрейдинг 0 Копировать за 100 USD в месяц
Новинки Смотреть все
Roberth Torres Gonzales Roberth Torres Gonzales
Ultima 273 949% прирост с 2022 Надежность  0% Алготрейдинг 1 Копировать за 30 USD в месяц
Ming Ying Lee Ming Ying Lee
Friday Pro 588% прирост с 2023 Надежность  99% Алготрейдинг 0 Копировать за 100 USD в месяц
NES Technology Ahmad Zakwan Bin Ariffin
Axis Alpha Capital 599% прирост с 2024 Надежность  99% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Senja Karesa Putri Senja Karesa Putri
1 (1)
PP One Shoots 394% прирост с 2025 Надежность  0% Алготрейдинг 9 Копировать за 30 USD в месяц
Asfandiyor Ibragimov Asfandiyor Ibragimov
Long Invest 229% прирост с 2025 Надежность  98% Алготрейдинг 0 Копировать за 35 USD в месяц
Elias Rafael Rodelo Montes Elias Rafael Rodelo Montes
RBF 336% прирост с 2024 Надежность  97% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Quan Hui Guo Quan Hui Guo
HedGinG ACNC F 208% прирост с 2025 Надежность  100% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Revano Azka Akhmad Revano Azka Akhmad
AFSID FX EURUSD 216% прирост с 2025 Надежность  100% Алготрейдинг 0 Копировать за 59 USD в месяц
Gui Jiang Zhao Gui Jiang Zhao
Win6000117 145% прирост с 2025 Надежность  100% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Junhui Wang Junhui Wang
AUDCAD12 242% прирост с 2025 Надежность  100% Алготрейдинг 0 Копировать за 400 USD в месяц
Nestor Alejandro Chiariello Nestor Alejandro Chiariello
Adam Smith and Seth AI Gold MT5 202% прирост с 2025 Надежность  99% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Samuel Teo Kok Min Samuel Teo Kok Min
YW Robot Safe and Steady Growth 99% прирост с 2023 Надежность  100% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Forex Смотреть все
Gold Смотреть все
Crypto Смотреть все
PHAM KIM QUY RuaCoder PHAM KIM QUY RuaCoder
Rua Tien Sinh 634% прирост с 2023 Надежность  99% Алготрейдинг 0 Копировать за 32 USD в месяц
Pavel Grigoriev Pavel Grigoriev
Smart trading 1 646% прирост с 2024 Надежность  100% Алготрейдинг 0 Копировать за 50 USD в месяц
Roberth Torres Gonzales Roberth Torres Gonzales
Ultima 273 949% прирост с 2022 Надежность  0% Алготрейдинг 1 Копировать за 30 USD в месяц
Olga Batueva Olga Batueva
5 (1)
SIGNAL NUMBER 1 486% прирост с 2025 Надежность  0% Алготрейдинг 3 Копировать за 40 USD в месяц
You Ming Xing You Ming Xing
Multi Trend Strategy 447% прирост с 2024 Надежность  99% Алготрейдинг 0 Копировать за 99 USD в месяц
Hang Lou Hang Lou
FxEZWin 563% прирост с 2025 Надежность  92% Алготрейдинг 0 Копировать за 33 USD в месяц
Сигналы с валютой депозита USD Смотреть все
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.

Смотри обучающее видео по сигналам на YouTube

Выберите подходящую торговую систему и оформите на неё подписку в пару кликов. Замониторенные счета сопровождаются подробной статистикой и торговой историей. Посмотрите обучающий видеоролик о том, как подписаться на Сигнал.

Продавайте торговые сигналы своей системы тысячам подписчиков по всему миру и оставайтесь её единственным разработчиком. С нами ваша прибыльная стратегия может принести вам доход даже при небольшом стартовом капитале.

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader {0}.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.