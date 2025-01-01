Сигналы / MetaTrader 4
Торговые сигналы для MetaTrader 4 с автоматическим исполнением на вашем счете
Сигналы - это сервис копи-трейдинга, когда сделки поставщика автоматически повторяются на вашем торговом счете. Используйте сигналы, чтобы повысить эффективность вашей торговли на форексе.
BTC ICMarkets 50 high risk 1 080% прирост с 2024 Надежность 99% Алготрейдинг 2 Копировать за 30 USD в месяц
Kenni Trades Gold Breakout 784% прирост с 2025 Надежность 100% Алготрейдинг 1 Копировать за 30 USD в месяц
Theranto v3 Live 2 3 255% прирост с 2024 Надежность 99% Алготрейдинг 81 Копировать за 30 USD в месяц
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 968% прирост с 2024 Надежность 100% Алготрейдинг 10 Копировать за 50 USD в месяц
FF34 King EatFast28 Copy Real 2 230% прирост с 2023 Надежность 99% Алготрейдинг 10 Копировать за 30 USD в месяц
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 968% прирост с 2024 Надежность 100% Алготрейдинг 10 Копировать за 50 USD в месяц
Scalp IC Markets ECN 6 180% прирост с 2019 Надежность 95% Алготрейдинг 2 Копировать за 39 USD в месяц
Theranto v3 Live 2 3 255% прирост с 2024 Надежность 99% Алготрейдинг 81 Копировать за 30 USD в месяц
Adam Smith and Seth AI Gold MT5 202% прирост с 2025 Надежность 99% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 968% прирост с 2024 Надежность 100% Алготрейдинг 10 Копировать за 50 USD в месяц
Scalp IC Markets ECN 6 180% прирост с 2019 Надежность 95% Алготрейдинг 2 Копировать за 39 USD в месяц
Theranto v3 Live 2 3 255% прирост с 2024 Надежность 99% Алготрейдинг 81 Копировать за 30 USD в месяц
Scalp IC Markets ECN 6 180% прирост с 2019 Надежность 95% Алготрейдинг 2 Копировать за 39 USD в месяц
R Factor Mean Reversal 1 516% прирост с 2020 Надежность 100% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
R Factor Mean Reversal 1 516% прирост с 2020 Надежность 100% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
BTC ICMarkets 50 high risk 1 080% прирост с 2024 Надежность 99% Алготрейдинг 2 Копировать за 30 USD в месяц
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 968% прирост с 2024 Надежность 100% Алготрейдинг 10 Копировать за 50 USD в месяц
Theranto v3 Live 2 3 255% прирост с 2024 Надежность 99% Алготрейдинг 81 Копировать за 30 USD в месяц
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.
Смотри обучающее видео по сигналам на YouTube
Выберите подходящую торговую систему и оформите на неё подписку в пару кликов. Замониторенные счета сопровождаются подробной статистикой и торговой историей. Посмотрите обучающий видеоролик о том, как подписаться на Сигнал.
Продавайте торговые сигналы своей системы тысячам подписчиков по всему миру и оставайтесь её единственным разработчиком. С нами ваша прибыльная стратегия может принести вам доход даже при небольшом стартовом капитале.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь