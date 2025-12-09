SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ops3
Alireza Kalamati

Ops3

Alireza Kalamati
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 130%
VTMarkets-Live 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 107
Kârla kapanan işlemler:
3 486 (68.25%)
Zararla kapanan işlemler:
1 621 (31.74%)
En iyi işlem:
1 348.90 USD
En kötü işlem:
-1 071.00 USD
Brüt kâr:
24 904.43 USD (657 204 pips)
Brüt zarar:
-18 206.22 USD (629 075 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (68.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 348.90 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.31%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
2 430 (47.58%)
Satış işlemleri:
2 677 (52.42%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
7.14 USD
Ortalama zarar:
-11.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-3 457.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 457.35 USD (9)
Aylık büyüme:
4.55%
Yıllık tahmin:
55.25%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 003.32 USD
Maksimum:
3 457.35 USD (34.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.34% (3 457.35 USD)
Varlığa göre:
0.54% (36.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-ECN 1512
GBPUSD-ECN 1123
USDCAD-ECN 949
EURUSD-ECN 626
USDJPY-ECN 554
AUDNZD-ECN 211
XAUUSD-ECN 117
USDCHF-ECN 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-ECN 3K
GBPUSD-ECN 2.4K
USDCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 1.8K
USDJPY-ECN 477
AUDNZD-ECN 145
XAUUSD-ECN -2.2K
USDCHF-ECN 29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-ECN 19K
GBPUSD-ECN 21K
USDCAD-ECN 20K
EURUSD-ECN 24K
USDJPY-ECN -23K
AUDNZD-ECN 3.8K
XAUUSD-ECN -38K
USDCHF-ECN 690
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 348.90 USD
En kötü işlem: -1 071 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +68.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 457.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ai Trading system
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ops3
Ayda 30 USD
130%
0
0
USD
6.8K
USD
61
99%
5 107
68%
100%
1.36
1.31
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.