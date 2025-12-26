- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 053
Kârla kapanan işlemler:
811 (77.01%)
Zararla kapanan işlemler:
242 (22.98%)
En iyi işlem:
49.17 USD
En kötü işlem:
-35.79 USD
Brüt kâr:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Brüt zarar:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
116 (324.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
324.53 USD (116)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.59%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.48
Alış işlemleri:
660 (62.68%)
Satış işlemleri:
393 (37.32%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-4.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-188.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-188.63 USD (16)
Aylık büyüme:
42.92%
Yıllık tahmin:
520.78%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
188.63 USD (29.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.43% (188.63 USD)
Varlığa göre:
20.91% (196.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|219
|XAUUSD.r
|163
|GBPAUD.r
|76
|EURAUD.r
|57
|EURCAD.r
|51
|AUDCHF.r
|49
|EURGBP.r
|47
|GBPCAD.r
|43
|EURNZD.r
|39
|GBPNZD.r
|38
|EURUSD.r
|37
|GBPCHF.r
|36
|AUDNZD.r
|34
|CADCHF.r
|34
|NZDCAD.r
|30
|EURCHF.r
|25
|AUDCAD.r
|23
|AUDUSD.r
|18
|NZDCHF.r
|18
|USDJPY.r
|6
|BTCUSD
|6
|USDCHF.r
|3
|NZDUSD.r
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.r
|119
|XAUUSD.r
|184
|GBPAUD.r
|55
|EURAUD.r
|64
|EURCAD.r
|37
|AUDCHF.r
|29
|EURGBP.r
|20
|GBPCAD.r
|92
|EURNZD.r
|75
|GBPNZD.r
|78
|EURUSD.r
|5
|GBPCHF.r
|-11
|AUDNZD.r
|53
|CADCHF.r
|-9
|NZDCAD.r
|25
|EURCHF.r
|-2
|AUDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|6
|NZDCHF.r
|-15
|USDJPY.r
|5
|BTCUSD
|5
|USDCHF.r
|6
|NZDUSD.r
|2
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.r
|12K
|XAUUSD.r
|19K
|GBPAUD.r
|9.8K
|EURAUD.r
|12K
|EURCAD.r
|6.2K
|AUDCHF.r
|2.2K
|EURGBP.r
|2.1K
|GBPCAD.r
|13K
|EURNZD.r
|14K
|GBPNZD.r
|14K
|EURUSD.r
|955
|GBPCHF.r
|-825
|AUDNZD.r
|9.8K
|CADCHF.r
|-549
|NZDCAD.r
|3.8K
|EURCHF.r
|515
|AUDCAD.r
|3.2K
|AUDUSD.r
|741
|NZDCHF.r
|-944
|USDJPY.r
|868
|BTCUSD
|50K
|USDCHF.r
|586
|NZDUSD.r
|219
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.17 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 116
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +324.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -188.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
844%
0
0
USD
USD
944
USD
USD
64
70%
1 053
77%
100%
1.74
0.80
USD
USD
29%
1:500