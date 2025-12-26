SinyallerBölümler
DeepTrader
Jian Bing Wang

DeepTrader

Jian Bing Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 844%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 053
Kârla kapanan işlemler:
811 (77.01%)
Zararla kapanan işlemler:
242 (22.98%)
En iyi işlem:
49.17 USD
En kötü işlem:
-35.79 USD
Brüt kâr:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Brüt zarar:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
116 (324.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
324.53 USD (116)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.59%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.48
Alış işlemleri:
660 (62.68%)
Satış işlemleri:
393 (37.32%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-4.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-188.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-188.63 USD (16)
Aylık büyüme:
42.92%
Yıllık tahmin:
520.78%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
188.63 USD (29.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.43% (188.63 USD)
Varlığa göre:
20.91% (196.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.r 219
XAUUSD.r 163
GBPAUD.r 76
EURAUD.r 57
EURCAD.r 51
AUDCHF.r 49
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 43
EURNZD.r 39
GBPNZD.r 38
EURUSD.r 37
GBPCHF.r 36
AUDNZD.r 34
CADCHF.r 34
NZDCAD.r 30
EURCHF.r 25
AUDCAD.r 23
AUDUSD.r 18
NZDCHF.r 18
USDJPY.r 6
BTCUSD 6
USDCHF.r 3
NZDUSD.r 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.r 119
XAUUSD.r 184
GBPAUD.r 55
EURAUD.r 64
EURCAD.r 37
AUDCHF.r 29
EURGBP.r 20
GBPCAD.r 92
EURNZD.r 75
GBPNZD.r 78
EURUSD.r 5
GBPCHF.r -11
AUDNZD.r 53
CADCHF.r -9
NZDCAD.r 25
EURCHF.r -2
AUDCAD.r 21
AUDUSD.r 6
NZDCHF.r -15
USDJPY.r 5
BTCUSD 5
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.r 12K
XAUUSD.r 19K
GBPAUD.r 9.8K
EURAUD.r 12K
EURCAD.r 6.2K
AUDCHF.r 2.2K
EURGBP.r 2.1K
GBPCAD.r 13K
EURNZD.r 14K
GBPNZD.r 14K
EURUSD.r 955
GBPCHF.r -825
AUDNZD.r 9.8K
CADCHF.r -549
NZDCAD.r 3.8K
EURCHF.r 515
AUDCAD.r 3.2K
AUDUSD.r 741
NZDCHF.r -944
USDJPY.r 868
BTCUSD 50K
USDCHF.r 586
NZDUSD.r 219
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.17 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 116
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +324.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -188.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DeepTrader
Ayda 30 USD
844%
0
0
USD
944
USD
64
70%
1 053
77%
100%
1.74
0.80
USD
29%
1:500
