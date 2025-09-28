Ekonomik Takvim
Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (House Price Index (HPI) y/y)
|Düşük
|5.5%
|5.4%
|
5.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|5.6%
|
5.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norveç Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık), söz konusu aydaki konutların ortalama değerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Konut işlemlerine ilişkin bilgiler, devlet tapu kayıtlarından ve Norveçli en büyük ipotek kreditörlerinin istatistiklerinden toplanır. Toplanan veriler, konut piyasasının yaklaşık %70'ini kapsar.
Konut fiyatlarındaki artış, enflasyon artışına işaret ettiği için ülke ekonomisi adına olumlu bir faktör olarak görülür. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek değerler, NOK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (House Price Index (HPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
