Ekonomik Takvim
Norveç Hanehalkı Tüketimi (Aylık) (Norway Household Consumption m/m)
|Düşük
|1.3%
|
0.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norveç Hanehalkı Tüketimi (Aylık), söz konusu aydaki Norveç hanehalkı tarafından tüketilen dayanıklı ve dayanıksız malların bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır. Gösterge, yiyecek, içecek, tütün, elektrik, ısınma yakıtı, otomobil, motor yakıtı ve diğer malların tüketimini kapsar.
Hanehalkı tüketimi, harcamaya dayalı GSYİH'nın bir parçasıdır ve ekonomik büyümeyi iten bir güçtür. Ayrıca endeks, ekonomik büyüme ve tüketici iyimserliğinin bir göstergesi olarak da hizmet eder. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek değerler, NOK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Norveç Hanehalkı Tüketimi (Aylık) (Norway Household Consumption m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
