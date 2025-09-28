Ekonomik Takvim
Norges Bank Faiz Oranı Kararı (Norges Bank Interest Rate Decision)
|Orta
|4.00%
|
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
4.00%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norges Bank Faiz Oranı Kararı, Norveç kronu fiyatlarını etkileyen önemli olaylardan biridir. Norveç Bankası tarafından enflasyon istikrarını ve Norveç ekonomisinin gelişimini kontrol etmek için kullanılan temel araçtır.
Yatırımcılar, para biriminin değerlenmesinde kısa vadeli faiz oranları ana faktör olduğundan, faiz oranı değişikliklerini yakından izler. Oranı artırma kararı genellikle NOK fiyatlarında artışa yol açar.
Son değerler:
açıklanan veri
"Norges Bank Faiz Oranı Kararı (Norges Bank Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın