Norges Bank Faiz Oranı Kararı (Norges Bank Interest Rate Decision)

Ülke:
Norveç
NOK, Norveç kronu
Kaynak:
Norges Bank
Sektör:
Para
Orta 4.00%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
4.00%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Norges Bank Faiz Oranı Kararı, Norveç kronu fiyatlarını etkileyen önemli olaylardan biridir. Norveç Bankası tarafından enflasyon istikrarını ve Norveç ekonomisinin gelişimini kontrol etmek için kullanılan temel araçtır.

Yatırımcılar, para biriminin değerlenmesinde kısa vadeli faiz oranları ana faktör olduğundan, faiz oranı değişikliklerini yakından izler. Oranı artırma kararı genellikle NOK fiyatlarında artışa yol açar.

Son değerler:

açıklanan veri

"Norges Bank Faiz Oranı Kararı (Norges Bank Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
4.00%
N/D
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
3.75%
3.75%
3.25%
3.25%
3.00%
3.00%
2.75%
2.75%
2.75%
2.75%
2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
1.75%
1.75%
1.25%
1.25%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.25%
1.00%
1.00%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.25%
