Ekonomik Takvim
Norveç Sanayi Üretimi (Aylık) (Norway Industrial Production m/m)
|Düşük
|0.4%
|-0.2%
|
-0.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.1%
|
0.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Sanayi Üretimi (Aylık), Norveç'te sanayi sektörü şirketlerinin üretiminde meydana gelen değişimin göstergesidir. Gösterge, söz konusu ayda imal edilen malların toplam değerinin bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır.
Analistler bu göstergeyi ekonomik kalkınmadaki değişiklikleri değerlendirmek ve GSYİH'yı tahmin etmek için kullanmaktadırlar. Endekste artış, ekonomide genişleme olduğuna işaret edebilir ve bu nedenle NOK için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norveç Sanayi Üretimi (Aylık) (Norway Industrial Production m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
