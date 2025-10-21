Norveç Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), yurt içinde üretilen (yerel ilke) tüm mal ve hizmetlerin değerinde meydana gelen değişimi yansıtır. Fiyatlar enflasyona göre ayarlanır. Endeks, çeyreklik GSYİH büyümesini önceki çeyreğe kıyasla yansıtır. Norveç GSYİH, şu üç yaklaşım kullanılarak hesaplanır: üretim perspektifinden, elde edilen gelirler açısından ve yapılan harcamalar yönünden.

GSYİH, ülkenin ekonomik gücünün ana göstergesidir. Gösterge genellikle piyasa hareketleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. GSYİH'da artış, ülkenin ekonomik ve finansal sisteminin istikrarının göstergesidir ve bu nedenle NOK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

