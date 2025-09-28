Ekonomik Takvim
Norveç Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Norway Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Düşük
|3.1%
|2.8%
|
3.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|3.1%
|
3.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norveç Çekirdek TÜFE (Yıllık), söz konusu aydaki tüketici sepetindeki mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Endeks, fiyat değişimlerini mal ve hizmetlerin son tüketicileri olan hanehalkı açısından yansıtır. Gıda, alkol, tütün ve enerji yüksek volatiliteleri nedeniyle Çekirdek TÜFE hesaplamasının dışında tutulur.
Tüketici Fiyat Endeksi, enflasyonu ölçmede kullanılan temel göstergelerden biridir. TÜFE, ödeme revizyonları için temel olarak ve Perakende Satışlar göstergesinin hesaplanmasında bir deflatör olarak kullanılır. Beklenenden daha yüksek bir değer, NOK fiyatları için olumlu kabul edilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norveç Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Norway Core Consumer Price Index (CPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
