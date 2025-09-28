Ekonomik Takvim
Norveç Cari Hesap (Norway Current Account)
|Düşük
|Kr217.848 B
|Kr261.842 B
|
Kr285.289 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Kr258.383 B
|
Kr217.848 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norveç Cari Hesap, Norveç sakinleri ile dünyanın geri kalanı arasındaki ekonomik işlemlerin dengesini yansıtır. Cari Hesap, net ticaret dengesini (ihraç edilen ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark), net faktör gelirini (faiz, temettü vb.) ve net transfer ödemelerini (örn. yabancı bağışlar) yansıtır.
Pozitif bir cari hesap dengesi, ülkenin dünyanın geri kalanına net borç veren olduğunu gösterir. Negatif bir değer, ulusun net borçlu olduğunu gösterir. Göstergenin Norveç kronu üzerindeki etkisi, mevcut ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. Çoğunlukla cari hesaptaki artış NOK için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norveç Cari Hesap (Norway Current Account)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
