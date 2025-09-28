Ekonomik Takvim
Norveç İmalat Üretimi (Aylık) (Norway Manufacturing Production m/m)
|Düşük
|0.0%
|0.2%
|
-0.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.3%
|
0.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İmalat Üretimi (Aylık), Norveç sanayi şirketlerinin madencilik, petrol üretimi, gıda üretimi vb. de dahil olmak üzere tüm Norveç imalat sektörlerinde gerçekleştirdiği üretimin değişiminin göstergesidir. Gösterge, söz konusu ayda imal edilen malların toplam değerinin bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır.
Ülke için kısa vadeli ekonomik istatistiklerin en önemli göstergelerinden biridir. Endekste artış, ekonomide genişleme olduğuna işaret edebilir ve bu nedenle NOK için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norveç İmalat Üretimi (Aylık) (Norway Manufacturing Production m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
