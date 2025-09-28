TakvimBölümler

Norveç Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Norway Producer Price Index (PPI) y/y)

Ülke:
Norveç
NOK, Norveç kronu
Kaynak:
Statistics Norway (SSB)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük -3.0% 0.7%
-0.3%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-3.8%
-3.0%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Norveç Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık), Norveçli şirketler tarafından yurt içinde ve dış pazarlarda üretilen ve satılan malların fiyatlarının dinamiklerini yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki üretici perspektifi açısından fiyat değişimlerini bir önceki yılın aynı ayına kıyasla belirtir. Endeks, perakende ticarete nihai ürün olarak teslim edilen, yatırıma tabi olan veya ara ürün olarak diğer üretim sektörlerine aktarılan malları kapsamaktadır.

Üretici Fiyat Endeksi, tüketici fiyatlarının önde gelen bir göstergesi olarak kabul edilir: tüketici fiyatlarındaki artış, her zaman ÜFE artışını takip eder. ÜFE artışı, enflasyon artışının bir göstergesidir ve genel olarak NOK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

"Norveç Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Norway Producer Price Index (PPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-3.0%
0.7%
-0.3%
Tem 2025
-0.3%
2.7%
-1.0%
Haz 2025
-1.0%
8.8%
-0.1%
May 2025
-0.1%
-7.5%
2.1%
Nis 2025
2.1%
6.8%
11.5%
Mar 2025
11.5%
29.2%
23.3%
Şub 2025
23.3%
27.0%
18.1%
Oca 2025
18.1%
10.1%
9.3%
Ara 2024
9.3%
0.6%
0.0%
Kas 2024
0.0%
-6.1%
-3.5%
Eki 2024
-3.5%
-7.0%
-2.9%
Eyl 2024
-2.9%
4.9%
3.6%
Ağu 2024
3.6%
8.5%
6.5%
Tem 2024
6.5%
6.8%
3.4%
Haz 2024
3.4%
5.0%
3.2%
May 2024
3.2%
-2.6%
-4.5%
Nis 2024
-4.5%
-15.3%
-6.9%
Mar 2024
-6.9%
-12.4%
-12.6%
Şub 2024
-12.6%
-2.4%
-12.9%
Oca 2024
-12.9%
-1.6%
-25.6%
Ara 2023
-25.6%
-10.2%
-15.6%
Kas 2023
-15.6%
-22.5%
-10.9%
Eki 2023
-10.9%
-36.9%
-29.3%
Eyl 2023
-29.3%
-55.3%
-37.4%
Ağu 2023
-37.4%
-54.5%
-35.4%
Tem 2023
-35.4%
-46.7%
-28.5%
Haz 2023
-28.5%
-36.4%
-23.5%
May 2023
-23.5%
-31.2%
-15.3%
Nis 2023
-15.3%
-27.3%
-21.9%
Mar 2023
-21.9%
-9.3%
-5.4%
Şub 2023
-5.4%
-1.0%
-0.6%
Oca 2023
-0.6%
6.9%
18.7%
Ara 2022
18.7%
7.7%
22.3%
Kas 2022
22.3%
5.4%
19.8%
Eki 2022
19.8%
56.0%
52.4%
Eyl 2022
52.4%
71.0%
77.3%
Ağu 2022
77.3%
64.0%
73.6%
Tem 2022
73.6%
61.1%
68.8%
Haz 2022
68.8%
64.8%
64.6%
May 2022
64.6%
75.3%
66.4%
Nis 2022
66.4%
81.2%
79.4%
Mar 2022
79.4%
44.9%
53.2%
Şub 2022
53.2%
50.3%
58.2%
Oca 2022
58.2%
76.5%
68.7%
Ara 2021
68.7%
57.8%
58.6%
Kas 2021
58.6%
66.0%
60.8%
Eki 2021
60.8%
63.5%
57.8%
Eyl 2021
57.8%
53.8%
50.1%
Ağu 2021
50.1%
50.1%
43.4%
Tem 2021
43.4%
44.7%
37.1%
