Norveç Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık), Norveçli şirketler tarafından yurt içinde ve dış pazarlarda üretilen ve satılan malların fiyatlarının dinamiklerini yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki üretici perspektifi açısından fiyat değişimlerini bir önceki yılın aynı ayına kıyasla belirtir. Endeks, perakende ticarete nihai ürün olarak teslim edilen, yatırıma tabi olan veya ara ürün olarak diğer üretim sektörlerine aktarılan malları kapsamaktadır.

Üretici Fiyat Endeksi, tüketici fiyatlarının önde gelen bir göstergesi olarak kabul edilir: tüketici fiyatlarındaki artış, her zaman ÜFE artışını takip eder. ÜFE artışı, enflasyon artışının bir göstergesidir ve genel olarak NOK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: