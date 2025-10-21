Norveç Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık), söz konusu çeyrekteki yurt içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla değişimini yansıtır. Norveç GSYİH, şu üç yaklaşım kullanılarak hesaplanır: üretim perspektifinden, elde edilen gelirler açısından ve yapılan harcamalar yönünden.

GSYİH, ülkenin ekonomik gücünün ana göstergesidir. Gösterge genellikle piyasa hareketleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. GSYİH'da artış, ülkenin ekonomik ve finansal sisteminin istikrarının göstergesidir ve bu nedenle NOK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

