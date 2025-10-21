Ekonomik Takvim
Norveç Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (Norway Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Düşük
|-2.1%
|-0.3%
|
-0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-1.2%
|
-2.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norveç Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık), söz konusu çeyrekteki yurt içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla değişimini yansıtır. Norveç GSYİH, şu üç yaklaşım kullanılarak hesaplanır: üretim perspektifinden, elde edilen gelirler açısından ve yapılan harcamalar yönünden.
GSYİH, ülkenin ekonomik gücünün ana göstergesidir. Gösterge genellikle piyasa hareketleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. GSYİH'da artış, ülkenin ekonomik ve finansal sisteminin istikrarının göstergesidir ve bu nedenle NOK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norveç Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (Norway Gross Domestic Product (GDP) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
