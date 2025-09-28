Ekonomik Takvim
Norveç Mal Ticaret Dengesi (Norway Goods Trade Balance)
|Düşük
|Kr60.066 B
|Kr60.695 B
|
Kr54.625 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Kr61.773 B
|
Kr60.066 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norveç Mal Ticareti Dengesi, söz konusu dönemdeki ülkenin ihracatı ve ithalatı arasındaki farkı yansıtır. Ekonomistler, ülkeler arasındaki ticaret akışlarının yapısını değerlendirmek için Ticaret Dengesini kullanır. İhraç edildiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal edildiğinde ticaret açığı oluşur. İhracat ithalatı aştığında ise, ekonomistler ticaret fazlasını işaret eder.
Ticaret dengesinin NOK fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomik durgunluk koşullarında ülkeler istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlar. Tersine, eğer ekonomi hızla büyürse, gelişmiş ülkeler fiyat rekabetini sağlamak için ithalatı geliştirmeyi tercih eder. Norveç kronu fiyatları bu durumlara bağlı olarak etkilenebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norveç Mal Ticaret Dengesi (Norway Goods Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
