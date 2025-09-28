TakvimBölümler

Norveç Mal Ticaret Dengesi (Norway Goods Trade Balance)

Ülke:
Norveç
NOK, Norveç kronu
Kaynak:
Statistics Norway (SSB)
Sektör:
Ticaret
Düşük Kr​60.066 B Kr​60.695 B
Kr​54.625 B
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Kr​61.773 B
Kr​60.066 B
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Norveç Mal Ticareti Dengesi, söz konusu dönemdeki ülkenin ihracatı ve ithalatı arasındaki farkı yansıtır. Ekonomistler, ülkeler arasındaki ticaret akışlarının yapısını değerlendirmek için Ticaret Dengesini kullanır. İhraç edildiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal edildiğinde ticaret açığı oluşur. İhracat ithalatı aştığında ise, ekonomistler ticaret fazlasını işaret eder.

Ticaret dengesinin NOK fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomik durgunluk koşullarında ülkeler istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlar. Tersine, eğer ekonomi hızla büyürse, gelişmiş ülkeler fiyat rekabetini sağlamak için ithalatı geliştirmeyi tercih eder. Norveç kronu fiyatları bu durumlara bağlı olarak etkilenebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Norveç Mal Ticaret Dengesi (Norway Goods Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
Kr​60.066 B
Kr​60.695 B
Kr​54.625 B
Tem 2025
Kr​54.004 B
Kr​58.935 B
Kr​46.184 B
Haz 2025
Kr​47.415 B
Kr​51.782 B
Kr​46.090 B
May 2025
Kr​46.117 B
Kr​69.762 B
Kr​54.552 B
Nis 2025
Kr​55.873 B
Kr​81.786 B
Kr​59.359 B
Mar 2025
Kr​60.225 B
Kr​87.585 B
Kr​84.589 B
Şub 2025
Kr​84.662 B
Kr​65.399 B
Kr​94.113 B
Oca 2025
Kr​94.819 B
Kr​63.655 B
Kr​83.187 B
Ara 2024
Kr​83.187 B
Kr​62.968 B
Kr​74.064 B
Kas 2024
Kr​74.240 B
Kr​61.501 B
Kr​62.606 B
Eki 2024
Kr​63.710 B
Kr​58.450 B
Kr​41.732 B
Eyl 2024
Kr​42.755 B
Kr​62.858 B
Kr​63.417 B
Ağu 2024
Kr​65.972 B
Kr​60.177 B
Kr​58.652 B
Tem 2024
Kr​59.316 B
Kr​61.848 B
Kr​60.934 B
Haz 2024
Kr​61.739 B
Kr​61.880 B
Kr​58.350 B
May 2024
Kr​58.653 B
Kr​58.811 B
Kr​65.772 B
Nis 2024
Kr​65.295 B
Kr​55.506 B
Kr​63.298 B
Mar 2024
Kr​63.962 B
Kr​60.999 B
Kr​51.709 B
Şub 2024
Kr​51.796 B
Kr​77.931 B
Kr​65.264 B
Oca 2024
Kr​72.930 B
Kr​84.729 B
Kr​77.273 B
Ara 2023
Kr​77.273 B
Kr​43.730 B
Kr​79.290 B
Kas 2023
Kr​80.110 B
Kr​30.419 B
Kr​85.756 B
Eki 2023
Kr​86.885 B
Kr​20.274 B
Kr​44.043 B
Eyl 2023
Kr​45.579 B
Kr​21.634 B
Kr​61.492 B
Ağu 2023
Kr​61.369 B
Kr​13.855 B
Kr​61.605 B
Tem 2023
Kr​61.319 B
Kr​14.104 B
Kr​44.107 B
Haz 2023
Kr​44.156 B
Kr​29.892 B
Kr​40.916 B
May 2023
Kr​41.068 B
Kr​52.991 B
Kr​74.665 B
Nis 2023
Kr​76.078 B
Kr​65.188 B
Kr​70.359 B
Mar 2023
Kr​71.094 B
Kr​90.070 B
Kr​77.860 B
Şub 2023
Kr​79.288 B
Kr​116.643 B
Kr​99.882 B
Oca 2023
Kr​102.797 B
Kr​126.632 B
Kr​148.775 B
Ara 2022
Kr​148.775 B
Kr​153.254 B
Kr​99.997 B
Kas 2022
Kr​101.115 B
Kr​56.834 B
Kr​81.312 B
Eki 2022
Kr​82.005 B
Kr​158.854 B
Kr​122.180 B
Eyl 2022
Kr​122.448 B
Kr​228.383 B
Kr​197.858 B
Ağu 2022
Kr​197.697 B
Kr​122.381 B
Kr​153.304 B
Tem 2022
Kr​153.199 B
Kr​80.741 B
Kr​87.709 B
Haz 2022
Kr​87.458 B
Kr​92.392 B
Kr​86.340 B
May 2022
Kr​86.617 B
Kr​114.230 B
Kr​92.835 B
Nis 2022
Kr​92.566 B
Kr​151.492 B
Kr​137.436 B
Mar 2022
Kr​138.371 B
Kr​79.427 B
Kr​84.233 B
Şub 2022
Kr​84.182 B
Kr​101.286 B
Kr​91.786 B
Oca 2022
Kr​91.817 B
Kr​117.826 B
Kr​105.954 B
Ara 2021
Kr​105.954 B
Kr​82.086 B
Kr​77.566 B
Kas 2021
Kr​78.675 B
Kr​96.308 B
Kr​83.564 B
Eki 2021
Kr​84.466 B
Kr​47.439 B
Kr​52.554 B
Eyl 2021
Kr​53.709 B
Kr​38.950 B
Kr​41.958 B
Ağu 2021
Kr​42.576 B
Kr​55.791 B
Kr​42.205 B
Tem 2021
Kr​42.237 B
Kr​23.852 B
Kr​24.271 B
1234
