Norveç Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık), hanehalkı tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarının dinamiklerini yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki tüketici perspektifi açısından fiyat değişimlerini bir önceki aya kıyasla yansıtır. Bu göstergede, zaman içerisindeki değişikliklerin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için mevsimsel olarak ayarlanmış veriler kullanılır. Örneğin, mevsimsel satışlardan büyük ölçüde etkilenen kıyafet ve ayakkabıların fiyat istatistikleri için mevsimsel olarak ayarlama çok önemlidir.

Tüketici Fiyat Endeksi, enflasyonu ölçmede kullanılan temel göstergelerden biridir. TÜFE, ödeme revizyonları için temel olarak ve Perakende Satışlar göstergesinin hesaplanmasında bir deflatör olarak kullanılır. Beklenenden daha yüksek bir değer, NOK fiyatları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülür.

