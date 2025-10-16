Ekonomik Takvim
Norveç Sanayi Güveni (Norway Industrial Confidence)
|Düşük
|-0.3
|1.8
|
0.4
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norveç Sanayi Güven Endeksi (ICI), sanayi şirketlerinin mevcut ekonomik duruma ilişkin iyimserliğini yansıtır. Endeks, Statistics Norway tarafından yürütülen sanayi çapında bir iş anketine dayalı olarak üç ayda bir hesaplanır.
ICI, imalat sektörlerinde üretimin öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Anket katılımcıları üretimde bir artış beklentisi ifade ederse, bu, üretim çıktısında yaklaşan bir artışı gösterebilir. Siparişlerde bir artış rapor edilirse, bu, alınan siparişlerin karşılanması ihtiyacıyla bağlantılı olarak üretimde olabilecek gelecekteki bir artışı gösterebilir.
Endekste beklenenden daha yüksek bir artış, NOK fiyatları için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norveç Sanayi Güveni (Norway Industrial Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
