Norveç Sanayi Güven Endeksi (ICI), sanayi şirketlerinin mevcut ekonomik duruma ilişkin iyimserliğini yansıtır. Endeks, Statistics Norway tarafından yürütülen sanayi çapında bir iş anketine dayalı olarak üç ayda bir hesaplanır.

ICI, imalat sektörlerinde üretimin öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Anket katılımcıları üretimde bir artış beklentisi ifade ederse, bu, üretim çıktısında yaklaşan bir artışı gösterebilir. Siparişlerde bir artış rapor edilirse, bu, alınan siparişlerin karşılanması ihtiyacıyla bağlantılı olarak üretimde olabilecek gelecekteki bir artışı gösterebilir.

Endekste beklenenden daha yüksek bir artış, NOK fiyatları için olumlu olarak görülür.

Son değerler: